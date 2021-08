Deze koppels testen hun relatie in ‘Temptation Island: Love or Leave’

TVDe makers van het vernieuwde ‘Temptation Island’ hebben opnieuw vier koppels gevonden die hun relatie willen testen op een zonovergoten eiland vol drank en verleiding. Zullen ze aan de tempteesjon weerstaan of blijkt de aantrekkingskracht van de singles toch te groot? Vanaf 27 augustus weten we het, want dan start het nieuwe seizoen met een dubbelaflevering op Play5.

In het hernieuwde concept - vandaar ook de naamsverandering naar ‘Temptation Island: Love or Leave’ - geven twee Vlaamse en twee Nederlandse koppels elkaar de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn, of dat er toch iemand anders is die beter bij hen past. Wij stellen de vier koppels die op romantisch vlak lijf en leden riskeren graag aan u voor.

Donna en Nico (BE)

Zelfstandig schoonheidsspecialiste Donna (26) en transporteur Nico (26) zijn 2,5 jaar samen. Voor Donna sloeg de vonk over toen ze Nico voor het eerst zag. Ze voelde zich meteen tot hem aangetrokken, en na een avondje uit sloeg de vlam ook bij Nico in de pan. De liefde tussen Donna en Nico evolueerde snel: na hun eerste vakantie trok Nico meteen bij haar in. En ook in hun relatie zetten ze al grote stappen: het stel kocht een appartement en heeft ook twee hondjes. Toch loopt hun relatie niet volledig over rozen: zo ergert Nico zich soms aan de jaloerse en wantrouwende houding van Donna.Op ‘Temptation Island: Love or Leave’ wil Nico dan ook bewijzen dat haar argwaan niet nodig is en testen ze of ze écht de ware zijn voor elkaar.

Aandachtige kijkers kunnen Nico trouwens nog kennen van enkele jaren geleden, toen hij deelnam aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Hoewel Nico toen erg rustig leek, deed hij toch enkele opvallende uitspraken. Zo stelde hij indertijd dat ie al 67 bedpartners had gehad, ‘seks leuk is, maar dat er geen relatie op moet volgen’ en gaf hij zonder schroom toe dat hij in bijna al z’n relaties was vreemdgegaan. Netjes! NOT.

Delphine en Bert (BE)

Winkelbediende Delphine (27) en zelfstandig energieconsultant Bert (33) hebben elkaar leren kennen in het uitgaansleven. Delphine had toen een relatie, maar na enkele dates koos ze toch voor Bert. Het koppel is al tien jaar samen, maar vier jaar geleden ging Bert de mist in. Hij kuste toen met een andere vrouw, maar vond het niet nodig om dat aan Delphine te vertellen. Die misstap zorgt nog regelmatig voor pittige discussies. Via ‘Temptation Island: Love or Leave’ wil Bert aan Delphine laten zien dat hij wel trouw kan zijn.

Julia en Wouter (NL)

Spierbundel Wouter (30) is niet alleen de eigenaar van een sportschool, sinds anderhalf jaar mag hij zich ook de partner van de lieve en sociale Julia (24) noemen. Het koppel leerde elkaar kennen via een datingapp. En hoewel de liefde tussen Wouter en Julia groot is, heeft hij het - door slechte ervaringen uit het verleden - moeilijk om Julia te vertrouwen. Iets waar de eigenaresse van een beautysalon het zelf ook moeilijk mee heeft, omdat ook Wouter niet eerlijk is geweest aan het begin van hun relatie. Door dit avontuur aan te gaan wil Julia aan Wouter laten zien dat zij anders is dan andere vrouwen, en wel te vertrouwen is. Julia wil immers graag een toekomst met Wouter opbouwen, maar alleen als hij er volledig voor wil gaan.

Deborah & Koen (NL)

De zorgzame Deborah (24) en de zelfverzekerde Koen (27) zijn al negen jaar samen. In het begin van hun relatie hebben ze allebei contact gehad met anderen, waardoor hun band wederzijds beschadigd raakte. Omdat de verkoopmedewerkster en de programmeur al zo lang samen zijn, vragen ze zich af of er niet toch iemand anders beter bij hen past. Ze willen dit avontuur dan ook gebruiken om het vertrouwen in elkaar te herstellen, en erachter te komen of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. Love or Leave? We zullen het snel zien!

‘Temptation Island: Love or Leave’, vanaf 27 augustus om 20u35 op Play5

