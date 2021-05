Deze kandidaten gaan naar de liveshows in ‘The Voice Van Vlaanderen’ voor Team Laura

Laura sprokkelde de afgelopen weken kandidaten die niet werden meegenomen door de andere coaches, maar waar zij het potentieel wel in zag. Ze verwelkomde een reeks sterke deelnemers in haar team die in ‘The Comeback Stage’ streden om dat felbegeerde plekje in de liveshows. Maandag kon kandidaat Mats de wildcard van de Q-luisteraars al bemachtigen. Zo stootte hij rechtstreeks door naar de lives. De overige vier kandidaten moesten vervolgens in duo’s tegen elkaar battlen. Een avontuur dat je kon volgen via VTM GO. Na afloop kregen uiteindelijk Yvette en Edison op de valreep nog een ticket voor de liveshows. “Vanaf vanavond zijn we ‘part of the game’ en is er geen verschil meer tussen de andere teams en mijn team. Er kan nog altijd iemand uit Team Laura ‘The Voice van Vlaanderen’ winnen!”, klinkt het bij trotse coach Laura.