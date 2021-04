Deze finalist moet als eerste ‘Big Brother’-huis verlaten

“Ik blik zeker met een tevreden gevoel terug op mijn deelname. Ik heb me enorm geamuseerd tijdens de opdrachten. Ook de dagboekkamer vond ik heel leuk, omdat ik daar de kans kreeg om met ‘Big Brother’ te praten als ik het moeilijk had. Ik was hier graag en heb de honderd dagen uitgezeten. Zalig dat ik dit nu kan afvinken op mijn bucket list.”

Corona

Vanaf morgen zit Liese weer in de ‘echte’ wereld. En die breuk met de veilige cocon van ‘Big Brother’ valt haar - ondanks de liefdevolle hereniging met haar vriend Souf - best zwaar. “Het was leuk om afgesloten te zijn van de buitenwereld en geen besef te hebben over de hele coronasituatie”, zegt ze. “Ik had gedacht dat tijdens ons verblijf in het huis alles opgelost was, maar helaas. (lacht)”