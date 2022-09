Deze drie strijden deze avond in ‘BV Darts’: “Ik zal het moeten hebben van de vorm van de dag”

TVVanavond is het de beurt aan realityster Francesco Planckaert (40), klankman Pascale Braeckman (60) en strafpleiter Omar Soudi (37) om in ‘BV Darts’ trefzeker naar de bull’s eye of een triple twenty te gooien. Zo schatten de drie hun winstkansen in en dit is hun beste tip.

Francesco ‘Waalse Pijl’ Planckaert

Ervaring: “Speciaal voor dit programma heb ik de spelregels eens opgezocht, zodat ik nu eindelijk weet hoe het spel in elkaar zit. Ik heb vroeger bijna nooit darts gespeeld en de enkele keren dat ik deze zomer met de kinderen geoefend heb, ging het altijd gelijk op. Dat voorspelt dus niet veel goeds. Het dartbord blijft thuis zeker staan, want darts blijkt wel plezant. Of ik kan winnen? Dat zit er wel in, want ik wil het ook. Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Al moet ik er wel voor zorgen om mijn zenuwen onder controle te houden. Het hoofdrekenen zou een probleem kunnen vormen, want ik ben geen rekenwonder.”

Mijn tip: “Niet te snel gooien tijdens je beurt en altijd je tijd nemen. En ook: hou het simpel en mik niet te hoog.”

Pascal ‘Bulldozer’ Braeckman

Ervaring: “Ik ken deze sport enkel vanop tv. De weinige vogelpikervaring die ik heb, dateert van 50 jaar geleden. Als kind had ik thuis wel een gooiblokje, maar enkel flutpijltjes. Ik ben dus echt een amateur. Pas een week voor de start van de opnamen ben ik beginnen oefenen. Veel verwacht ik er dus niet van. Al ga ik na de finale zeker blijven spelen, want ik vind het echt fun en heb ook veel respect gekregen voor wie deze sport goed kan. Ik ga er nooit meer smalend over doen, want dit is geen cafésport maar echte topsport. Darts is wel verslavend, want soms nam ik me voor om een kwartiertje te oefenen, maar was ik na een uur nog altijd bezig. Je wil altijd beter doen en na een spel met een goed gevoel kunnen stoppen.”

Tip: “Je moet je voeten op zo’n 45 graden zetten en steeds dezelfde cadans proberen aan te houden. En vooral goed doorsmijten. En als het niet lukt: veel vloeken op jezelf.”

Omar ‘Bull’s eye dandy’ Souidi

Ervaring: “Vorig jaar heb ik ‘BV Darts’ met veel plezier gevolgd en toen ik voor dit tweede seizoen werd gevraagd, heb ik dan ook meteen toegezegd. Al heb ik wel serieus moeten oefenen. Mijn oma had vroeger een taverne met een dartbord, waar ik veel gespeeld heb. Sinds mijn studententijd heb ik echter geen pijltjes meer aangeraakt. Ik ging er van uit dat darts zoals fietsen is en dat je dat niet verleert. Het was confronterend om in de aanloop naar dit programma te merken dat het toch niet meer zo vlot ging. Ik zal het moeten hebben van de vorm van de dag. Tijdens het spel snel kunnen rekenen is geen probleem, want dat lukt me wel. En met mijn zelfvertrouwen zit het ook wel goed. (lacht) Dat is niet onbelangrijk, want dartspelers moeten mentaal sterk zijn om zich na een slechte worp meteen te kunnen herpakken en het hoofd koel houden. Hopelijk lukt me dat.”

Tip: “Tijdens je voorbereiding of het spel mag je nooit van pijltjes veranderen, want daardoor ga je ook anders gooien en ben je je routine kwijt.”

