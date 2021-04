Deze drie koppels strijden verder voor hun droomwoning in ‘Huis Gemaakt’

Juryleden Cerina Marchetta en Gert Voorjans stuurden in elk pand één koppel door naar de volgende ronde. Voor de andere duo’s was het verdict hard. “Het doet pijn”, klonk het bij Pieter & Anaïs in Lokeren. “We hebben onze ziel hierin gestoken en we hadden nog zo veel plannen.” Ook bij Femke & Tobias in Kortrijk was de teleurstelling groot, maar ze keken met opgeheven hoofd terug: “Dit is één van de zotste dingen die we al gedaan hebben. We hebben onszelf overtroffen en het was de max om dit samen te mogen doen. Dat maak het nog specialer.” Daar sloten Emiel & Davina zich bij aan: “We hebben veel geleerd en dat kunnen we alleen maar meenemen. Ik ben nog altijd trots op de kamer en ook op mijn ‘mieke’, die heel hard heeft gewerkt. Ik ben heel blij dat we dit samen hebben kunnen doen. Ik heb haar echt van een andere kant leren kennen”, aldus Emiel.