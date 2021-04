Deze ‘De Mol’-kandidaten worden het vaakst verdacht (en teckel Isidoor zit er voor iets tussen)

Elke week maakt Google een ranking van de meest opgezochte potentiële mollen. Na de derde aflevering is het duidelijk wie het vaakst opgezocht én verdacht wordt. Deze week wordt de top 3 gevormd door Annelotte, Jasmien en Lennart.

#1 Annelotte

Volledig scherm © SBS

Met glans op nummer 1 staat Annelotte. Zij wordt tot nu toe het meest verdacht om De Mol te zijn en wel om deze theorie. Toen teckel Isidoor als nieuwe compagnon in het spel kwam, vertelde Samina dat ze de indruk had dat Isidoor Annelotte al kende. Die theorie werd kracht bijgezet, toen Jasmien en Katrien tijdens een opdracht op zoek moesten gaan naar baasjes die leken op hun honden. Ze moesten daarbij kijken naar de kleding die de honden droegen. Isidoor had tijdens de opdracht een geel met blauw jasje aan en aandachtige kijkers merkten op dat ook Annelotte op dat moment sokken met geel en blauw aanhad. Verdacht, toch? Daarnaast had ze in de vorige aflevering Kevin volledig foute noten aangeleerd op de piano, terwijl ze zelf goed piano kan spelen.

#2 Jasmien

Volledig scherm © SBS

Ook Jasmien behoort tot de top 5 meest verdachte personen en wel hierom: tijdens de hypnoseopdracht waarin Lennart, Noah en Samina een tekst moesten schrijven, was het sabotagewoord ‘Blauw’. Niet veel later verschijnt Jasmien in beeld met een trui waar in het groot ‘Blauw’ op geschreven staat. Toeval? Ook tijdens de opdracht waarin ze op zoek moet gaan naar het baasje dat bij de juiste hond hoort, loopt de pakjesbezorger vlak voor haar neus zonder dat ze dat gezien zou hebben.

#3 Lennart

Volledig scherm © SBS

Lennart maakt de top 3 meest verdachte kandidaten compleet. Hij kon tijdens de hypnoseopdracht - waarbij hij tussen twee schragen moest planken met een been omhoog - zijn record niet verbeteren. En dat riep veel vragen op bij de kijkers, want zowel Samina (die een citroen moest eten) als Noah (die zo lang mogelijk niet mocht knipperen) konden dat wel. Daarnaast heeft Lennart als huisdier een Mexicaanse molsalamander, wat voor veel kijkers gezien wordt als een hint.

En wat met de andere kandidaten?

Hij behoort niet tot de top drie, maar ook Philip wordt er geregeld van verdacht de mol te zijn. Al zijn de kijkers er nog niet over uit of hij aan het ‘mollen’ is of gewoon onhandig blijkt te zijn. Meer dan eens stootte hij de domino-steentjes om, maar was dat expres of per ongeluk?

Of is het toch Samina?

Sven, Katrien en Samina worden het minst verdacht. Al zijn er na de vorige afleveringen toch weer heel wat tips die in de richting van Samina, de Spaanse schone met roots in Sevilla, wijzen. Teckel Isidoor werd namelijk op 4 april geïntroduceerd in het programma en laat dat nu net de naam van de aartsbisschop van Sevilla zijn die ook zijn feestdag op 4 april heeft. Duidelijk veel tips die tot nadenken leiden. Wie is jouw verdachte?

