Deze dames willen het hart van Fabrizio veroveren in ‘De bachelor’

Tatjana, 26 jaar (Mortsel), schoonheidsspecialiste: “Als ik iets wil, dan ga ik ervoor.”

Deze hardwerkende mama, geeft zich in alles voor de volle 200%. Zo combineert ze een drukke job met het moederschap. Ze is heel trots op haar eigen schoonheidssalon, dat ze volledig zelf uit de grond gestampt heeft. Naast hard werken komt familie op de eerste plaats voor Tatjana. Ze is een ambitieuze, hardwerkende vrouw en ziet Fabrizio zeker passen in het plaatje, het feit dat hij zelf een zoontje heeft ziet ze alleen maar als een pluspunt.

Margaux, 21 jaar (Evere), studente: “Ik vecht voor mijn doelen.”

De 21-jarige communicatiestudente stort zich met vol enthousiasme op dit avontuur. Ze heeft bakken ambitie en is zeer gedreven. Margaux weet waarom ze hard werkt en waar ze naar streeft, haar droomjob is om woordvoerder bij de Belgische voetbalbond te worden. Ze zoekt een partner die haar beste vriend is in het leven. De speelse Margaux wil iemand die zorgzaam en respectvol is, benieuwd of ze deze aspecten kan vinden in Fabrizio.

Anna, 26 jaar (Eindhoven, NL), pedagogisch medewerkster: “I’m a daydreamer and a nightthinker.”

De Nederlandse Anna is net zoals Fabrizio half Grieks. Haar ouders leerden elkaar kennen op vakantie in Griekenland. Met haar Griekse achtergrond heeft Anna 1 grote droom, een gezin met kindjes. Familie staat bij haar op de eerste plaats, zelf komt ze uit een ontzettend warm nest. Anna is al een tijdje single, Nederlandse mannen zijn afstandelijker dan Griekse volgens Anna. De ideale kans dus om uit te zoeken of deze Griekse roots gemaakt zijn voor elkaar.

Karina, 29 jaar (Sint-Truiden), onderneemster: “Je hebt 4 seizoenen nodig om een man te leren kennen.”

Deze 29-jarige verschijning met OekraÏnse roots kwam op haar vijfde samen met haar mama naar België. Ze hebben een zeer nauwe band en werken dan ook dagelijks samen in hun eigen zaak. Ze is een geboren entertainer en houdt van dansen en zingen. In de liefde kent Karine voorlopig weinig succes. Karina is helemaal klaar om zich te settelen en zoekt een man die zorgzaam, geduldig en ambitieus is. Ook gevoel voor humor staat hoog op haar lijstje, benieuwd hoe deze twee het met elkaar kunnen vinden.

Sanne, 33 jaar (Amsterdam, NL), online Marketeer: “Ik heb maling aan wat anderen van mij denken, maar als je in mijn inner circle zit, doe ik echt alles voor je.”

De Amsterdamse Sanne is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Ze staat stevig in haar schoenen en zegt waar het op staat. Ze werkt dagelijks als zelfstandige online marketeer. Sanne werd al jong mama van twee mooie dochters. Ze noemt haar kinderen ‘echte cadeautjes’. Dat Fabrizio zelf een zoontje heeft kan alleen maar zorgen voor een groter en nog mooier gezin. Fabrizio is volledig het type waar Sanne op valt.

Vanessa, 33 jaar (Brugge): make-up artist: “Ik zie me goed passen bij Fabrizio, we zijn beide in balans en hebben dezelfde levensvisie.”

Deze spraakwaterval barst van energie. Met Vanessa in de buurt valt een gesprek nooit stil. Of het nu gaat over mediteren, chakra’s, mindfullness of Yoga. Ze is impulsief en ziet het leven als een geschenk. Fabrizio is helemaal haar type, zowel uiterlijk als innerlijk. Ze ziet een toekomst met hem nu al voor ogen: als een ijzersterk team, dat gezin en carrière feilloos combineert. Vanessa gelooft met hart en ziel in ware liefde en wie weet is deze ware liefde Fabrizio.

Madieke, 28 jaar (Zetten, NL): coach sportschool: “Ik zorg goed voor mezelf en voor mijn lichaam.”

Madieke staat optimistisch in het leven. Ze is heel enthousiast en kan met iedereen overweg. Ze sport zeer intensief en gaat vaak op zoek naar adrenaline. Zo doet ze aan hardlopen, fitness en kickboksen. Voor haar werk is ze ook te vinden in de sportschool als coach. Madieke is heel zelfstandig en heeft 4 jaar in het buitenland gewerkt. Ze keerde terug omdat ze de warmte van haar familie niet kon missen. Nu is ze zelf klaar om een gezin te starten.

Dagmar, 23 jaar (Essen): zorgkundige thuisverpleging: “Ik ben een open boek zonder filters.”

De 23-jarige Dagmar is helemaal klaar om zich open te stellen voor een serieuze relatie. Door de onregelmatige werkuren is het niet makkelijk voor Dagmar om nieuwe mensen te ontmoeten en daarom is De Bachelor voor haar een uniek concept om iemand in alle rust beter te leren kennen. Doorgaans valt ze op badboys met een peperkoeken hart. Kleine attenties, gebaren en cadeautjes maken voor haar echt het verschil.

Esmée, 24 jaar (De Klinge): communicatiesupport: “Ik ben een ride or die type.”

Esmeé is sociaal en goedlachs en klaar voor een Grieks avontuur. Nu haar studies afgerond zijn wil ze zich openstellen voor een vaste partner. Ze zoekt een family man die van kinderen houdt. Haar passie is cheer Dance en acrogym. Ze vindt Fabrizio niet alleen superknap, ze wil hem vooral graag leren kennen zonder vooroordelen. Ze is competitief ingesteld: meedoen is winnen, ook bij ‘De bachelor’.

Phaedra, 21 jaar (Pervijze), verzekeringsadviseur: “Ik sta graag op de voorgrond, ik ben een beetje een showbeest.”

Phaedra is zeer ambitieus in het leven. Ze werkt als verzekeringsadviseur en noemt zichzelf een multitasker. Onlangs werd ze Miss Freedom of the World 2021 in Kosovo, maar dit is voor haar eerder een uit de hand gelopen hobby. Phaedra praat graag en durft de show te stelen. Ze zoekt een partner in het leven, maar valt doorgaans op arrogante types. Nu gaat ze vol voor Fabrizio, maar ook hij moet moeite doen om haar te veroveren.

Yoni, 21 jaar (Lokeren), productiemanager: “Je hebt maar één leven, dus maak er het beste van.”

Deze jonge spring in’t veld is enorm gedreven en werkt als productiemanager binnen een entertaintmentbedrijf. De mooie Yoni stapt met een volledig open blik in het Bachelor-avontuur en ziet Fabrizio als een soulmate bij wie ze thuis kan komen. Veel ervaring in de liefde heeft Yoni nog niet, maar ze hoopt daar met deze deelname verandering in te brengen.

Jelena, 28 jaar (Tremelo), leerkracht: “Ik ben eerder een kameleon dan een leider.”

Jelena is een sterke jonge vrouw. Als alleenstaande mama heeft ze snel geleerd van op eigen benen te staan. Haar zoontje van 1.5 jaar is het belangrijkste in haar leven, maar toch mist ze de warmte van een man. Jelena is een zorgzaam type en op zoek naar iemand die rust brengt in haar leven. Ze wil haar hart openstellen voor Fabrizio, het feit dat hij ook een zoontje heeft ziet ze als iets positief. Jelena is trost op haar Servisch – Kroatisch temperament en heeft een nauwe band met haar familie.

Zoraïma, 30 jaar (Brugge), storemanager: “Ik probeer elke dag de beste versie van mezelf te zijn.”

Zoraïma heeft haar Indiaanse naam te danken aan het boek Papillon. Zoraïma is spontaan en vrolijk, heeft een uitgesproken mening en gaat niet snel een discussie uit de weg. Ze is ondertussen al een tijdje single en klaar voor een nieuwe man in haar leven. Voor haar is Fabrizio een sterke man met een groot hart, een ruwe bolster met zachte pit. Ze zoekt iemand die sterk in het leven staat, net zoals zichzelf.

Samira, 23 jaar (Bree), medewerkster klantendienst: “Als hij bereid is mijn innerlijk te leren kennen, maak ik zeker een kans.”

Samira is half Marokkaans, half Siciliaans. De Italiaanse taal spreekt ze vloeiend. Samira heeft graag de touwtjes in handen en noemt zichzelf een controlefreak. Ze kent Fabrizio van het uitgaansleven, maar durfde nooit echt op hem af te stappen. Ze ziet De Bachelor als ultieme kans om hem beter te leren kennen. Met haar Limburgse afkomst hoopt ze alvast een streepje voor te hebben op de rest.

Sharina, 24 jaar (Wolvertem), sterilisatie assistente: “Ik wil alles op alles zetten en hard werken om mijn droom, een eigen zaak, te realiseren.”

Sharina werkt als sterilisatie assistente. In bijberoep is ze ook al vijf jaar schoonheidsspecialiste en dit is haar grote passie. Haar droom is dan ook om een succesvol schoonheidssalon te openen. Sharina ziet zichzelf in staat om plusmama te zijn van Fabrizio’s zoontje, zelf wil ze ook graag kinderen.

