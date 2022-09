Deze BV’s worden uitgedaagd door William Boeva in nieuwe Streamzreeks ‘Don’t scream’

TV Wie tipt Erik Van Looy als eindwin­naar voor ‘De Allerslim­ste Mens ter Wereld’?

Maandagavond start de twintigste editie van ‘De Slimste Mens ter Wereld’, die voor de gelegenheid is omgedoopt tot ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’. Zeven voormalige ‘Slimste Mensen’ uit de voorbije tien edities nemen het tegen elkaar op in de populaire quiz. Hoe schat Erik Van Looy hun kansen in en wie gaat volgens hem lopen met de begeerde titel? Bekijk het in een nieuwe Showbits.

6:45