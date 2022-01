Deze bewoner valt als tweede af bij ‘Big Brother’

TV Prinses Delphine over moment waarop ze ontdekt wie haar vader is: “Het kon me niet schelen dat hij een prins was”

In ‘Delphine, mijn verhaal’ blikt de prinses terug op het moment waarop ze ontdekt wie haar vader is. Wanneer ze zeventien jaar is, vertelt mama Sybille haar de waarheid: Albert is haar echte vader. “Ik hield wel van het karakter van Albert, dus ik was opgelucht dat ik zijn dochter was", vertelt de prinses.

12 januari