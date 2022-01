Deze bewoner moet als eerste het ‘Big Brother’-huis verlaten

TV ‘Dancing with the stars’ getroffen door corona: Nora Gharib en Lotte Vanweze­mael minstens week buiten strijd

Alweer pech in ‘Dancing with the stars’. Na heel wat blessures komt nu ook corona roet in het eten gooien. Deelneemsters Nora Gharib (28) en Lotte Vanwezemael (29) hebben allebei positief getest op het coronavirus, en dansen zaterdag dus niet mee. Volgens de productie blijven ze voorlopig wel nog in de wedstrijd: “Te vroeg om over noodscenario’s te spreken.”

4 januari