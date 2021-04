Deze bewoner mist op de valreep de finale bij ‘Big Brother’

Na enkele mooie woorden van ‘Big Brother’ is het vervolgens tijd voor Michel om z’n koffers te pakken. Nick (31) kan maar moeilijk geloven dat z’n ‘bruur’ weg is, terwijl Liese (28) en Jill (22) de Nederlander helpen om z’n spullen bij elkaar te zoeken. “Erg dat Michel zo afscheid moet nemen”, aldus Nick. “Ik kan niet geloven dat hij echt weg is.”

“De afgelopen twee weken voelde ik me hier toch niet lekker in m’n vel, dus ik heb er vrede mee”, besluit Michel wanneer hij na een half uur het huis moet verlaten. “Ik heb nergens spijt van en ik had het spel niet anders willen spelen. Het was een bizar mooi avontuur en ik gun het jullie alle drie even veel.”