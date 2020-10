Deze bakkers nemen het tegen elkaar op in het nieuwe seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’

TVVanaf 28 oktober is het weer zover, dan gaat er een nieuw seizoen van ‘Bake Of Vlaanderen’ van start op VIER. De opnames vonden plaats in Oostende. Deze tien kandidaten nemen het binnenkort tegen elkaar op in de hoop de titel van ‘meesterbakker’ weg te kapen.

Alexandra Vandergeeten (30) uit Loenhout - Leerkracht L.O. in het bijzonder onderwijs

Alexandra is een geëngageerde en altijd vrolijke leerkracht LO in het bijzonder onderwijs. Als grote dierenvriend is ze verzot op haar hondje Lola en heeft ze lang paardgereden op hoog niveau. De passie waarmee Alexandra haar uitdagende job uitoefent, vindt ze ook terug in het bakken. De liefde voor het bakken kreeg ze mee van haar opa, met wie ze altijd een erg goede band heeft gehad. In het dagelijkse leven staat Alexandra altijd paraat voor anderen. Met haar deelname aan Bake Off doet ze eindelijk iets helemaal voor zichzelf. Deze perfectionistische bakster gaat geen uitdaging uit de weg en hoopt week na week een indrukwekkend resultaat neer te zetten.

Anthony Defranq (24) uit Ledegem - Start-up ondernemer

Anthony is net afgestudeerd in de Handelswetenschappen en is volop bezig met het opstarten van zijn start up. Het is tijdens zijn studentenperiode dat zijn passie voor het bakken is ontstaan. Op kot experimenteerde Anthony naar hartenlust met ongewone smaken (van Provençaalse kruiden tot worcestershiresaus) en probeerde hij zich op die manier ook te onderscheiden van anderen. Hoewel hij geen culinaire uitdaging uit de weg gaat, bezorgt het bakken hem enorm veel stress. De voldoening die hij echter uit een geslaagd baksel haalt, maakt dat gelukkig allemaal goed. Klaar om de jury te verrassen, stapt deze baker with a twist zelfzeker de bakkerstent binnen.

Asha Schraepen (33) uit Dendermonde - Technoloog Medische beeldvorming UZ Gent

Asha heeft Indische roots en werd samen met haar tweelingzus Isha geadopteerd toen ze 1 jaar was. Haar baksels vol kleur en sterke smaken weerspiegelen haar roots en vrolijke persoonlijkheid. Asha geeft ook niet snel op: na twee pogingen om mee te doen met Bake Off bleef ze oefenen en mag ze nu trots meedingen naar de Bake Off-titel. Asha is gehuwd met Roel en mama van een dochtertje van 2. Ze kan goed relativeren, maar is toch ook een beetje competitief ingesteld. Bakken is voor Asha vooral een manier om haar creativiteit de vrije loop te laten gaan en anderen te inspireren.

Carlota Guerra-Wolfsen (30) uit Peer - Assistant storemanager

De energieke Carlota is geboren in Spanje en heeft Peruviaanse roots. Zo’n 6 jaar geleden besloot ze samen met haar broer en zus naar België te verhuizen. Een gedurfde stap die maakt dat ze altijd het positieve in alles zal blijven zien en zich nooit zal laten ontmoedigen. Goedlachs en vrolijk als ze is, tovert Carlota baksels tevoorschijn die haar identiteit weerspiegelen. Carlota is al een lange tijd bezig met bakken, maar de laatste tijd pas intensief. Gedreven door haar passie en met een brede glimlach blijft ze zich ontwikkelen tot een volleerde bakster.

David Guiliano (38) uit Wezembeek - Leerkracht Nederlands/Engels

Met een familienaam als Giuliano is het niet moeilijk raden naar David’s roots: zijn vader is namelijk van Italiaanse origine. Als leerkracht Nederlands/Engels kan David zijn talenknobbel dagelijks de vrije loop laten. Bovendien heeft hij een voorliefde voor Japan en spreekt hij naast Nederlands, Engels en Frans ook nog eens Japans! Zijn passie voor het bakken wisselt hij geregeld af met zijn passie voor online rollenspellen. Als storyteller verdiept hij zich graag in fictieve verhalen en omschrijft hij zichzelf dan ook steevast als een trotse geek. Als bakker experimenteert David graag met smaken, dat belooft magie in de bakkerstent.

Diane Van Looy (53) uit Stekene - Huisvrouw

Diane is een pittige 53-jarige vrouw die al heel wat watertjes doorzwom. Na een druk leven als zelfstandige gooide ze het roer om en geniet ze vandaag vastberaden van de kleine dingen in het leven. Ze omschrijft zichzelf als een “moestuinierende, kokende, bakkende huisvrouw” en samen met haar man Ray plukt ze de dag. Steevast vergezeld van hun drie honden brengen ze hun vrije tijd door in hun buitenverblijf in Stekene, ofwel in hun appartementje in Zeebrugge. Diane gaat zich in de bakkerstent vooral focussen op decoratie: hypergedetailleerde sculptuurwerkjes en een precisieafwerking zijn haar ding. Diane is dan misschien de minst ervaren bakker, onderschat haar oog voor detail en uitgesproken stijl zeker niet.

Franky Devreese (63) uit Lochristi - Gepensioneerd tegellegger

Als 22-jarige startte Franky een tegelzaak op waarvan hij 35 jaar lang de eigenaar van zou zijn. Nadat hij met welverdiend pensioen ging, bleef hij als bezige bij naarstig op zoek naar een hobby die hem een zelfde voldoening zou geven als zijn tegelwerk. Zijn passie voor het bakken was geboren! Als volleerd tegellegger benadert hij elk baksel als een opbouwend werk en bakt hij met een vanzelfsprekendheid met de waterpas en plooimeter in de hand. Daarnaast brengt Franky zijn tijd graag door in de moestuin én met zijn kleinkinderen. Benieuwd hoe deze harde werker zijn technische kennis zal gebruiken in de bakkerstent.

Jens Detollenaere (31) uit Gent - Onderzoeker binnen de organisatie van de gezondheidszorg

Jens is een vrolijke kerel die optimistisch in het leven staat. Na een intense job op de spoedafdeling is hij vandaag aan de slag als onderzoeker binnen de organisatie van de gezondheidszorg. Nu Jens elke dag met zijn neus in de boeken en voor een scherm zit, wilde hij graag iets met zijn handen doen. Die welgekomen afwisseling vond hij in het bakken. Bakken doet hij ook met zijn wetenschappelijke touch: exact en gestroomlijnd. Wanneer hij bakt, doet hij dat het liefst met Scandinavische klassieke muziek op de achtergrond. Dat vormt voor hem de perfecte ontspanning. Scandinavië en wetenschap in de bakkerstent: dat belooft interessante creaties.

Margo Slenders (29) uit Achel - Logistiek bediende

Margo is een enthousiaste vrouw met het hart op de tong. Ze komt oorspronkelijk uit Wit- Rusland, maar is 7 jaar geleden de liefde gevolgd en zo in België terechtgekomen. Samen met haar man Sem heeft ze een dochtertje van 4. De passie voor het bakken en koken is haar met de paplepel ingegeven door haar mama, die nog in Wit-Rusland woont en die ze enorm mist. Familie staat voor Margo dan ook centraal in haar leven. Margo zou heel graag iets doen met haar passie voor het bakken en zet met haar deelname aan Bake Off alvast een stap in de goede richting. Klaar om de jury te verrassen met haar baksels met een Russische twist treedt de gemotiveerde Margo de bakkerstent binnen.

Mona Janssens (22) uit Kortrijk - Studente sociaal-cultureel werk

Mona is met haar 21 jaar de jongste bakker in de tent. Ondanks haar jonge leeftijd heeft deze studente zich volop gestort op haar passie voor het bakken. Voor haar is bakken een hobby, maar vrienden en familie spreken eerder van een gezonde obsessie. Mona eet al 13 jaar vegetarisch en weigert dan ook met gelatine te werken in haar bereidingen. Via haar Instagrampagina bakt ze taarten en cakes naar ieders wens. Alvast een kleine stap in de richting van Mona’s droom om later een eigen bakkerijtje te openen. De benjamin van de groep legt de lat steeds hoog voor zichzelf en zal zich voor de volle honderd procent geven.