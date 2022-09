Deze acteurs gaan prins William en Catherine spelen in hitserie ‘The Crown’

TV GEZIEN? ‘Het oudste beroep’: “5.000 euro per maand? Wij zitten duidelijk in de verkeerde sector”

In het vijfdelige ‘Het oudste beroep’ dompelt nu ook Eric Goens zich onder in de wereld van de sekswerkers. In de eerste aflevering houdt hij onder meer halt bij een bordeeluitbater uit Izegem en een masseuse uit Diest. Kan deze Eén-reportagereeks zich onderscheiden van eerdere pogingen om het meest tot de verbeelding sprekende ambt in beeld te brengen? “Het manuele hoogtepunt laat voorlopig nog even op zich wachten.”

30 augustus