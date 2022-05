Deze 16 stemmen schitteren in de halve finale van ‘The Voice Kids’

TV STREAMING­TIP. Wie dichter bij God wil komen, moet afvallen

Het is weer cult o’clock vandaag, met dank aan de nieuwste HBO Max-docureeks op Streamz. ‘The Way Down: God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin’ onderzoekt het verhaal van de Amerikaanse kerkleidster en dieetgoeroe Gwen Shamblin en hoe zij de controversiële Remnant Fellowship Church stichtte en er een christelijk afslankprogramma in het leven riep.

11 mei