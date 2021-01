Deuren van Villa Verhulst gaan vanavond open

In de zes afleveringen die op het programma staan, zijn de camera's er onder meer bij wanneer Gerts vader Jos overlijdt. De aflevering van vanavond is opgedragen aan hem. Daarnaast is het ook de eerste keer dat Jef, Marie's vriend sinds vorige zomer, in beeld komt. Over wat nog allemaal te zien zal zijn, blijven de Verhulstjes op de vlakte. "Met de hond gaan wandelen, de garage leegmaken, lekker eten en drinken, een verjaardag vieren of pakweg op de bank uitkateren na een gezellig avondje... Er moet echt niet veel gebeuren of tv-kijkers vinden het interessant", aldus Gert. "Ik denk dat dat komt doordat ze zichzelf daarmee kunnen identificeren." (DBJ)