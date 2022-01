‘Dertigers’ krijgt nu ook een Waalse versie

TV RECENSIE. ‘Soy Georgina’: “We leren dat mevrouw Ronaldo verzot is op kinderen en rauwe hesp, maar ook dat een luxeleven haar als gegoten zit”

“Ik weet wat het is om niets te hebben en wat het is om alles te hebben.” Vijf jaar staat de 28-jarige Argentijnse al aan de zijde van ’s werelds bekendste voetballer, maar nu is het aan Georgina Rodriguez om het voetlicht op te zoeken. In ‘Soy Georgina’ laat mevrouw Cristiano Ronaldo zien welk vlees ze in de kuip heeft en hoe ze haar prins op het witte paard wist te temmen. “Je zou het niet geloven, maar Cristiano is een doodnormale jongen”. Of deze realityreeks op Netflix nog meer onthullingen binnenkopt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

