'Dertigers' en vertrouwde schermgezichten maken de lente op Eén, Canvas pakt uit met straffe docu’s en fictie

Dat ex-K3-zangeres Kristel Verbeke (45) moeders gaat helpen in het nieuwe programma 'Zorgen voor mama' , meldden we eerder al. Nu kunnen we ook meegeven dat Eén de volgende maanden weer volop rekent op zijn bekende gezichten. Zo brengt Cath Luyten straks een nieuw seizoen van 'Buurman, wat doet u nu?' . Dit keer trekt ze niet naar Nederland om bekende Nederlanders te ontmoeten, maar zoekt ze bekende Vlamingen op in andere landen.

Wat zie je op Canvas?

Canvas zweert de volgende maanden trouw aan ‘Terzake’ en ‘De afspraak’, maar programmeert ook weer een resem documentaire- en humaninterestreeksen. ‘De weekenden’ met Joris Hessels en ‘Strafrechters’ met Gilles De Coster zijn al gestart. Straks volgen ook ‘Albatros’, de Vlaamse fictiereeks over tien mensen in een afslankkamp, komen er volledige portretten over journalist en columnist Johan Anthierens en over Arno in ‘Charlatan’, en is er ‘FC United’, een reeks over racisme in het Belgische voetbal.