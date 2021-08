Dertigers boven in laatste week ‘Switch’

Tom De Ruyte (33) uit Melsele

• Manager bij BNP

Paribas Fortis.

• Vijf jaar getrouwd met

Liesbeth, die hij leerde

kennen op de trein.

• Favoriete tijdverdrijf is driebanden (biljart),

hij is zelfs voorzitter van zijn eigen club.

• Houdt enorm van Mexico omdat hij er ooit

negen maanden verbleef.

• Favoriete tv-programma is 'Lili en Marleen'.

Sara Rosquin (37) uit Merksem

• Geeft les in het eerste

leerjaar.

• Getrouwd met Ben, ze

hebben samen drie dochters.

Leerden elkaar kennen bij de scouts,

waar ze allebei leider waren.

• Haar totem is Avontuurlijke Tarpan.

• Haar favoriete acteur is Geert Van Rampelberg.

Pieter Vandevyvere (29) uit Assebroek

• Dossierbeheerder bij

het RIZIV.

• Leerde zijn lief kennen

op de kerstmarkt in Brugge.

Zijn onlangs gaan samenwonen.

• Grote sportliefhebber, houdt vooral van

voetbal en koers.

• Zijn jeugdidolen zijn Cristiano Ronaldo en

David Beckham.

Jan Slaets (32) uit Geel

• Godsdienstleerkracht

in het vierde, vijfde en

zesde middelbaar.

• Kersverse vader van

een zoontje. Al zes jaar

samen met Fientje, die hij leerde kennen

op het carnavalbal in Geel.

• Koerst graag, maar alleen bij goed weer.

• Zat vroeger in de scouts, waar zijn totem

Speelse Kikker was.



Emilie Thijs (29) uit Heverlee

• Communicatiemedewerker

bij Ernst & Young.

• Al vier jaar samen met

Sebastiaan.

• Omdat haar mama en vriend

niet goed kunnen koken, volgde ze kooklessen.

• Zit in een vaste quizploeg, haar specialiteit is

'roddels uit de boekskes'.

• Haar lievelingsgerecht is een worstenbroodje

<<dat net warm genoeg is>>.

'Switch', van maandag tot vrijdag omstreeks 20.20 uur op Eén

