‘Dertigers’-actrice Emma Moortgat komt uit het Duvel-geslacht: “Ik wil mezelf bewijzen tegenover mijn ouders”

TV Boerin Cathy zoekt na twee lange relaties opnieuw het geluk: “Twee keer dacht ik dat het voor het leven was”

Donderslag in ‘Boer zkt Vrouw’. Toen boerin Cathy Vancauwenbergh (37) de gespierde kuiten van Björn zag, was ze meteen van slag. “Liefde op het eerste gezicht”, klonk het onmiddellijk. Toch moeten de andere heren hun hoop nog niet opbergen, vertelt ze nu. In dit gesprek kijkt de joviale brunette vooruit op een gezinsleven en blikt ze terug. “Ik heb geleerd dat je in een relatie ook jezelf graag moet blijven zien.”