Derde seizoen van ‘Dertigers’ vanaf april te zien op televisie

TV Jens Zutterman moet na halfuur ‘De Mol’ al verlaten: “Het voelde alsof m’n grote liefde het had uitgemaakt”

21 maart Gekozen worden uit meer dan 30.000 kandidaten en dan nog voor de échte start van het spel alweer naar huis moeten. Dat was het bittere lot dat was weggelegd voor schrijnwerker Jens Zutterman in de eerste aflevering van ‘De Mol’. Omdat de groep niet sterk genoeg was in het openingsspel tegen tien ‘concurrenten’ volgde er een eliminatieproef. Daarin trok Jens aan het kortste eind. Een bittere pil om te slikken.