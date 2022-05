Derde seizoen van ‘Bridgerton’ zal rond de romance tussen Penelope en Colin draaien

Dat is een verrassing, want de eerste twee seizoenen van ‘Bridgerton’ volgden chronologisch de romans van Julia Quinn. De eerste reeks ging over de stomende relatie tussen de oudste Bridgerton-dochter Daphne en de Hertog van Hastings Simon Basset. Ook het tweede seizoen liep gelijk met de boekenreeks. Daar stond een verrassende romance centraal: die van Antony Bridgerton en Kate Sharma.

Als de makers van de Netflix-serie de boeken zouden volgen, zou de vonk tussen Penelope en Colin in seizoen vier pas overslaan. Maar die grote liefde mogen we nu eerder aanschouwen, aldus Coughlan. “Ik hield het nieuws geheim sinds het begin van de opnames van het tweede seizoen”, vertelt ze. Ook productiehuis Shondaland bevestigde de plotwending met een officieel bericht. Vanaf wanneer we het nieuwe seizoen kunnen bingen, is nog niet bekend. De producent liet al wel aan ‘Entertainment Tonight’ weten dat het schrijfproces is begonnen.