Derde seizoen ‘The White Lotus’ zal zich afspelen in Thailand

Goed nieuws voor de fans van ‘The White Lotus’. Er komt wel degelijk een derde seizoen van de populaire reeks, die maar liefst tien Emmy Awards en twee Golden Globes in de wacht kon slepen. Dat zal zich afspelen in Thailand, wordt nu bevestigd. Het eerste seizoen vond plaats in Hawaii, het tweede werd gefilmd in Italië.

KIJK. De trailer van het tweede seizoen van ‘The White Lotus’

Bedenker Mike White en z'n team hoopten al dat het derde seizoen in Azië opgenomen kon worden. “In het eerste seizoen ging het over geld, in het tweede over seks", vertelde hij. “Ik denk dat het voor het derde seizoen misschien leuk zou zijn om eens te kijken naar de dood in Oosterse religies en spiritualiteit.”

In het derde seizoen zal opnieuw een gloednieuwe cast te zien zijn, net zoals in seizoen twee het geval was. In beide seizoenen was Jennifer Coolidge wel te zien als Tanya. Of haar personage ook in het derde seizoen terugkeert, is nog onduidelijk.

‘The White Lotus' is te bekijken op Streamz

