Derde seizoen op komst van hitserie ‘Big Little Lies’

TV INTERVIEW. Nicole Kidman staat naast Hugh Grant in ‘The Undoing’: “Hij heeft zijn motivatie teruggevon­den”

26 oktober De lockdown houdt Hollywood al meer dan acht maanden in haar greep, en dat begint nu ook op grote filmsterren als Nicole Kidman (53) effect te hebben. De opnames van haar nieuwste film ‘The Northman’ werden noodgedwongen voor een tijdje stilgelegd, en ook de release van haar HBO-reeks ‘The Undoing’ werd met zes maanden uitgesteld. Vanaf vandaag is - bij ons via Telenet - de eerste aflevering eindelijk te zien, en als je goed kijkt zie je ook haar dochters opduiken. In een interview met onze Hollywoodredactrice vertelt ze openlijk over Hugh Grant, haar zangkunsten, haar zorgen om de filmindustrie en de toekomst van haar kroost. “Mijn dochters hebben vijf dagen in ijskoude temperaturen gefilmd, maar géén seconde gezeurd.”