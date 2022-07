Derde seizoen ‘Love Island’ zet in op diversiteit: singles breken lans voor aandoeningen vitiligo en alopecia

TVLiefhebbers van realitytelevisie hebben er even op moeten wachten, maar volgende week is het eindelijk zover. Op 11 juli gaat het nieuwe seizoen van ‘Love Island’ van start op Streamz . Net zoals in de vorige edities gaan ook nu twaalf singles op zoek naar de ware liefde in een prachtige villa onder de Spaanse zon.

Het spraakmakende programma trekt opnieuw naar het exotische Gran Canaria, met als hosts Viktor Verhulst en Holly Mae Brood. Op de eerste aflevering van het derde seizoen is het wel nog wachten tot volgende week maandag, maar fans van ‘Love Island’ hebben geluk. In afwachting van de eerste episode kunnen we de twaalf kandidaten van dit jaar alvast wat beter leren kennen. Maak hieronder kennis met de islanders van dit jaar.

Fé

Fé is een Nederlands-Limburgse opticien in opleiding en bekijkt het leven door (heb je hem?)een roze bril. Alleen als het op haar liefdesleven aankomt, is ze minder optimistisch. Aan DM’s, berichtjes en dates geen gebrek, maar Fé loopt haar droomman toch liever tegen het lijf in het échte leven. Mocht de brunette de ware ontmoeten op ‘Love Island’ dan is ze niet bang om er volledig voor te gaan. Denk maar aan huisje, boompje én een lief beestje.

Manon

Manon is met drie honden, drie paarden, vier kippen en een heleboel vissen een echte dierenliefhebber. Het enige knuffeldier dat ze nog mist, is de man van haar leven. Deze blondine is op zoek naar een echte gentleman om halsoverkop verliefd op te worden. Denk maar aan een man die voor haar de deur opent of haar helpt om haar jas aan te doen. Aan “nietsnutten en ijdeltuiten” heeft de 23-jarige Manon geen boodschap. Daarnaast hoopt de Vlaamse om een man met ambitie te leren kennen. Iemand die niet bang is om het initiatief te nemen, haar met zijn glimlach kan laten smelten en samen met haar de honden uit wil laten.

Kimbery

De 24-jarige Kimbery uit Melsele heeft al aan verschillende Missverkiezingen meegedaan en nam in 2020 dan eindelijk als Miss Exclusive het kroontje mee naar huis. Hoewel haar hartje al meermaals gebroken is, gelooft de mysterieuze Kimbery nog steeds in ware liefde. Ze houdt haar ogen wijd open in haar zoektocht naar die ene lange man met bruine lokken, een knap koppie en een verzorgd uiterlijk. De half-Filipijnse miss is hier met een missie: dé man van haar dromen ontmoeten op ‘Love Island’.

Tene

Tene is een goedlachse powervrouw met een missie. Deze 26-jarige Rotterdamse zoekt een man die haar op een voetstuk plaatst en haar op regelmatige basis in de watten legt. Tene wordt ook snel verliefd, maar alleen aan een man van goede huize kan ze zich echt binden. Inmiddels is ze ongeveer twee jaar single en als gevolg is Tene dan ook volledig klaar voor een nieuwe relatie. Daarnaast droomt ze van een succesvolle modellencarrière en wil ze een inspiratie zijn voor andere meiden met alopecia.

Amandine

Tijdens haar werk als Miss-coach plaveit Amandine de weg naar de kroon voor andere dames, maar nu is het de beurt aan haarzelf. Amandine zoekt een lieve man met een badboy-uiterlijk en een groot hart voor dieren. De 20-jarige Amandine heeft nog nooit echte liefde gevoeld, maar kan niet wachten om dit te ontdekken op ‘Love Island’.

Sunita

De 21-jarige Sunita timmert al een paar jaartjes aan de weg in de modellenwereld. Hoewel dit zonnetje in huis zichzelf niet echt omschrijft als flirt, heeft ze over het algemeen genoeg aan haar stralende glimlach om de mannen om haar vinger te winden. Deze hard-to-get beauty uit Nederland is nu tien maanden single en is op zoek naar een grappige man die ‘supportive’ is en haar meeneemt op avontuurlijke dates. Ook de kleine gestes kan ze enorm waarderen: zo maakt haar hart een sprongetje bij het zien van een huisgemaakte maaltijd.

Jules

Het 24-jarige feestbeest Jules werkt als garçon in een fine dining restaurant in Antwerpen. Hoewel hij al veel internationale sterren heeft bediend, heeft hij zelf nog niet veel van de serieuze relaties geproefd. Hij ziet zijn droge humor en zijn geavanceerde versier-tactieken als één van zijn grootste pluspunten. Verleiden doet hij wel altijd met het grootste respect. Jules heeft namelijk zelf drie zussen en hij zou ook niet willen dat zij respectloos behandeld zouden worden. Als er op ‘Love Island’ een latina rondloopt die zijn vibe weet te matchen, dan zou dat misschien wel eens zijn eerste echte liefde kunnen worden.

Marvin

Marvin (28) is een ambitieuze Antwerpenaar, heeft een eigen vastgoedkantoor, en ziet er altijd piekfijn uit. Het enige wat hij nog mist, is een prachtige dame aan zijn zijde. Aan aandacht heeft Marvin geen gebrek: deze casanova weet vrouwen moeiteloos om zijn vinger te winden. Hij gebruikt zijn succesvolle verkooptrucs namelijk ook als versiertrucs. Omdat Marvins zaak voor hem altijd op één stond, heeft hij in zijn ‘twenties’ nooit eerder nagedacht over een langetermijnplan voor zijn liefdesleven.

Lennert

De 24-jarige Lennert komt uit Sint-Niklaas. Deze knappe Vlaming is ontzettend sociaal en pakt je in waar je bij staat. Daarnaast kan Lennert behoorlijk intens en passievol zijn. Ook is hij niet bang om zijn gevoelens uit te spreken en kan hij zonder problemen een luisterend oor bieden. Inmiddels is hij zo’n anderhalf jaar single. Op ‘Love Island’ hoopt hij iemand te vinden waarmee hij een serieuze band kan opbouwen.

Mehti

De 26-jarige Mehti is een grote, stoere knuffelbeer en is momenteel bezig met de laatste loodjes van zijn hbo-opleiding. In de toekomst hoopt hij als ‘selfmade man’ een succesvolle onderneming te starten. Mehti heeft een hekel aan mensen die liegen en niet zichzelf durven te zijn. Op ‘Love Island’ gaat hij op zoek naar zijn eerste échte liefde. Tot nu toe was Mehti steeds te kieskeurig en brak hij alles af voordat het goed en wel begonnen was. Mehti gaat in de villa op zoek naar een slimme, zorgzame dame die hem steunt en geen blok aan zijn been is.

Gideon

De 25-jarige Gideon is als een vis in het water voor de cameralens. Met zijn innemende glimlach, sprekende ogen en opvallende huid is hij voor veel fotografen een droom om mee te werken. Als internationaal model stond hij daarom al in de Italiaanse Vogue en sleepte hij een internationale Nike-campagne in de wacht. Gideon kijkt bij de zoektocht naar zijn droomvrouw vooral naar het innerlijk. Daarnaast is het belangrijk dat zijn love-interest begrijpt dat hij voor zijn werk de hele wereld rondreist en dus vaak van huis is. Hier liepen zijn eerdere relaties vaak op stuk. Gideon is een grappige gangmaker die wil laten zien dat je ook met vitiligo de liefde van je leven kan vinden.

Merijn

Merijn is 21 jaar, komt uit Breda en heeft een succesvol eigen elektrobedrijf. Voor Merijn staat familie op één en hij ziet zijn lieftallige ouders als zijn grote voorbeelden. In het bijzonder op het gebied van liefde, want zijn papa en mama zijn intussen al 29 jaar dolgelukkig met elkaar. Merijns eigen liefdesleven is nog niet echt op gang gekomen, maar dat ligt niet aan zijn versierskills. Met zijn openingsdansje, innemende glimlach en sixpack brengt hij menig vrouwenhart op hol. Ze blijven alleen nog niet echt plakken. Op ‘Love Island’ hoopt hij daarom een spontane dame met bruine ogen aan de haak te slaan met wie hij op lekker actieve dates kan.

Het nieuwe seizoen van ‘Love Island’, opnieuw met Vlaamse en Nederlandse deelnemers, zal in Vlaanderen exclusief bij Streamz te zien zijn vanaf 11 juli.

