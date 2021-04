‘Dennis The Menace’-actrice Gloria Henry is overleden op 98-jarige leeftijd

Dochter Erin Ellwood liet aan The Hollywood Reporter weten dat haar moeder thuis in Los Angeles is overleden. De ster verscheen in verschillende films, maar haar bekendste rol was ongetwijfeld die van de chaotische moeder in de Amerikaanse sitcom ‘Dennis The Menace’ (1959). Ze speelde het personage vier seizoenen lang vanaf oktober 1959. In 1947 was Henry te zien in ‘Sport of Kings’, ‘Keeper of the Bees’ en ‘Bulldog Drummond Strikes Back’. Daarna had de actrice nog enkele rollen in minder bekende films.