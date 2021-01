Denemarken lanceert kindershow over man met enorme piemel (en dat verdeelt Deense ouders)

TVEr is opschudding ontstaan in Denemarken. Sinds het afgelopen weekend kunnen kinderen er naar het nieuwe programma ‘John Dillermand’ kijken, een animatiereeks over een man die ‘magische krachten’ bezit met zijn gigantische penis. Heel wat Deense ouders verslikten zich echter in het kinderprogramma: “Is dit echt de boodschap die we kinderen mee willen geven?”

Bootje varen, een wandeling met de hond, ijsjes eten of een vlag hijsen: de avonturen van personage John Dillermand lijken op het eerste zicht behoorlijk normaal en alledaags. Maar schijn bedriegt, want niet veel later tovert John Dillermand zijn enorme penis tevoorschijn, om er allerlei ‘trucs’ mee uit te voeren die hem kunnen helpen tijdens zijn belevenissen.

De eerste aflevering werd afgelopen zaterdag uitgezonden, en sindsdien raken de Denen maar niet uitgepraat over de nieuwe reeks. “Is dit echt de boodschap die we kinderen willen meegeven?”, wierp de Deense schrijfster Anne Lise Marstrand-Jørgensen op. Volgens tegenstanders werkt de reeks pedofilie in de hand en zou er geen plaats zijn voor de show in het huidige #MeToo-tijdperk.

‘Grappig, toch?’

De Deense klinisch psycholoog Erla Heinesen Højsted ziet daarentegen géén probleem. “De reeks toont een man die impulsief is en niet altijd controle heeft over zijn eigen lichaam. Iemand die fouten maakt, net zoals kinderen dat doen”, stelt zij. “Maar wat belangrijk is: Dillermand maakt het altijd weer goed. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor zijn daden. Als een vrouw in de show hem zegt dat hij zijn slurf in zijn broek moet houden, luistert hij daar naar. Hij is verantwoordelijk. John Dillermand praat met kinderen en deelt hun manier van denken. Én kinderen vinden genitaliën nu eenmaal grappig.”



Ook de Deense omroep wijst alle kritiek van de hand: “Wij houden ons buiten het #MeToo-debat. De reeks is gemaakt voor kinderen van 4 tot 8 jaar en moet op hun niveau blijven. Deze serie seksualiseert het menselijk lichaam niet.”

