Delphine volledig over haar toeren in ‘Temptation Island: Love or Leave’: “Ik pak mijn valies en ik ga weg”

TV Seppe Nobels naar halve finale ‘Snackmas­ters’ dankzij beste Bicky Burger

20 september Topchefs Seppe Nobels en Sofie Dumont namen het deze week tegen elkaar op in ‘Snackmasters’. De uitdaging was deze keer de meest complexe van allemaal: maak de perfecte Bicky Burger. Het was een moeilijke keuze voor de jury, maar uiteindelijk ging Seppe met de overwinning aan de haal.