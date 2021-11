Delphine uit ‘Temptation’ is 20 kilo en een relatie lichter: “Ik ben tien jaar lang blind en doof geweest”

“Het is één ding om je relatieproblemen op tafel te gooien, maar ‘t is nog iets anders wanneer iedereen daar een mening over heeft.” De voorbije maanden werd Delphine in een emotionele rollercoaster gesleurd dankzij ‘Temptation Island: Love or Leave’, waar ze met haar toenmalige vriend Bert aan deelnam. “Heftig allemaal”, zegt ze nu. “Maar ik probeer er rustig onder te blijven. Ik heb geen spijt van mijn deelname. Als ik dit niet gedaan had, had ik nooit ten volle beseft hoe Bert echt is. Ik weet dat hij graag in de belangstelling staat, maar door het programma heb ik ook gezien hoe ver hij daarvoor wil gaan.”