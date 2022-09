Delphine Lecompte doet bijzondere oproep in ‘De allerslimste mens’: “Hopelijk krijg ik na vanavond dickpics”

TVNet niet op ‘Bogota’, de hoofdstad van Colombia, komen. En dus de 50 seconden missen die beslisten over winst. Het overkwam nieuwkomer Boris Van Severen (33) in de vierde aflevering van ‘De allerslimste mens’ . In de finale maakte de acteur dan weer de fout vijf goede antwoorden te geven. Hij verloor zo zijn beurt en werd kansloos naar huis gespeeld.

Geen orgelpunt overigens aan het einde van de eerste hoogstaande en amusante week van ‘De allerslimste mens ter wereld’. Nieuwkomer Boris Van Severen zorgde ondanks een spannend slot niet echt voor vuurwerk. Net zomin als de frêle Delphine Lecompte dat deed. Het echte venijn zat voor de kijker gelukkig wel nog in de staart van de aflevering. Boris miste bij het filmfragment van Jonas Geirnaert op een letter de juiste schrijfwijze van ‘Bogota’ en de bijhorende 50 seconden. Het kostte hem de overwinning. In de daarop volgende finale tegen Delphine Lecompte maakte de acteur een klassieke én fatale fout. Mooi om alles te weten over schilder Boticelli, maar Lecompte speelde de acteur vervolgens netjes naar huis met drie gemakkelijke antwoorden over Nelson Mandela.

Op de jurystoelen zaten Herman Brusselmans en nieuwkomer Jeroen Van Koningsbrugge, in Nederland bekend als acteur, zanger, comedian en de Hollandse Tom Waes, want hij presenteert bij de noorderburen ‘Kamp Waes’. Jeroen was goed gebrieft door redactie van ‘De allerslimste mens', maar echt meerwaarde leveren deed hij niet. En dat Brusselmans al een tijdje de wat bravere schim is van het losgeslagen vocaal geweld in zijn ‘Slimste mens’-hoogdagen is geweten. Als toekomstige vader is het moeilijk balanceren tussen grof gebekte taal en wat fijnzinnigere humor.

Schijn bedriegt

Speltechnisch werd ook duidelijk hoe belangrijk de mix van de kandidaten wel is. De eerste drie afleveringen was die nagenoeg perfect. Hoogstaande quiz, tophumor. Het niveau was ook met het trio Geirnaert-Lecompte-Van Severen dik in orde, maar om een of andere reden leek het alsof het hele zootje bleef aanslepen. Met de wat frêle Lecompte werd het er niet beter op. Soms leek het of ze haast tegen haar goesting meespeelde. Al weten we inmiddels dat dat maar schijn is. En die durft al eens bedriegen. Aan Lecompte om dat maandag bij haar derde deelname te bewijzen.

(Lees verder onder deze video met de leukste momenten.)

De leukste quotes

Jonas (over Boris): “We kennen elkaar al van in onze kindertijd. Boris is in de ketel met sexappeal gevallen, ik ben met mijn hoofd tegen de rand gebotst.”

Brusselmans (over zijn nakend vaderschap): “We zijn op zoek naar een goed weeshuis want we willen die kleine niet. En we zijn ook op zoek naar namen. Ik ben voorstander van heel simpele namen die niet moeten gespeld worden. Voor een jongen zal het Nabucodonosor zijn. Voor een meisje Sarolellila.”

Brusselmans (of hij straks als zijn kind er is op zijn taal zal letten): “Zijt gij zot zeker?!”

Delphine (of ze al dickpics heeft ontvangen): “Neen. Ik wacht. Hopelijk vanavond.”

Brusselmans: “Ik heb ooit eens een foto van een vagina ontvangen. Via de fax. Die kwam uit West-Vlaanderen, want er was een postzegel op geplakt.”

Delphine (of ze al eens gevochten heeft): “Soms is het nodig.”

Hilarische momenten

Alsof Brusselmans nooit weg is geweest bij ‘De slimste mens’ vertelt hij een verhaal over hoe hij bij een hondenkweker langsging om een speciale hond te kopen. Het beest kon volgens de kweker op het water lopen en kostte 3.000 euro. “Dat betaal ik niet voor een hond die niet kan zwemmen”, besloot Brusselmans.

Brusselmans reageert op de quizvraag dat 1 sigaret het leven met 11 minuten verkort: “Dat kan niet. Zoals ik rook... Ik ben van 1957. Dan zou ik nu in 1932 moeten leven.”

Kantelmomenten

De quiz begint kabbelend met een weinig bruisende ‘3-6-9'. Delphine moddert wat aan tijdens ‘Open Deur’. De ‘Puzzel’ is moeilijk voor het trio, maar ze klaren de klus behoorlijk.

De fotoronde is écht moeilijk. Delphine geeft zes goede oplossingen, Boris evenveel, Jonas slechts twee. Boris komt aan de leiding, Delphine blijft achterop hinken.

De filmpjesronde is allesbepalend. Delphine scoort vier goede antwoorden, Jonas gaat aan de haal met 50 seconden extra. Hij doet dat trucje over bij de vraag van Boris.

Jonas lijkt vlot uit te spelen, maar blokkeert bij de vraag over de dood van Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins. Omdat Delphine maar 30 seconden inpikt, kan Boris plots nog winnen. Hij zoekt naar Bogota, de stad waar de drummer overleed, noemt alle mogelijke verbasteringen van Bogota op, maar faalt.

In de finale lijkt Delphine geen partij voor Boris. Bij de stand 46-130 geeft hij fier vijf goede antwoorden over Boticelli. Maar op die manier geeft hij bij 46-30 het initiatief aan Delphine. Die valt haast flauw van de spanning, maar speelt netjes uit op een vraag over Nelson Mandela. Exit Boris.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Jonas Geirnaert 362 seconden

2. Boris Van Severen 324 seconden

3. Delphine Lecompte 269 seconden

(Lees verder onder de video van het eindspel tussen Boris en Delphine.)

De stand

1. Jonas Geirnaert: 4 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen

2. Delphine Lecompte: 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen

3. Ella Leyers: 2 deelnames, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Gert Verhulst: 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Eva De Roo (34)

Deelname 2016

9 deelnames, 3 overwinningen

Allang bekend van radio. Nu ook van tv.

