Deelnemers ‘Het Hoge Noorden’ krijgen er online stevig van langs: “Marijke en Chris willen hun verhaal niet verder delen”

TV Ritchie getuigt in 'Alloo' over zwarte gedachten na kindermis­bruik: "Mijn mooie leven veranderde plots in een hel"

9:31 Ritchie vertelt in ‘Alloo’ openhartig over het misbruik waar hij als kind mee te maken kreeg en welke impact dat nog steeds op zijn mentale gezondheid heeft. “Ik was 11 jaar en ging door een heel moeilijke periode. Mijn ouders gingen uit elkaar en ik heb daarna veel stiefvaders gekend. Allemaal dezelfde types: van drank tot slagen”, vertelt Ritchie openhartig. “Mijn leven veranderde zo van een mooi en zorgeloos leven in één keer naar een hel. En daardoor heb ik ooit op het dak gestaan aan mijn zus haar kamer.”