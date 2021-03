Deelnemers ‘Blind Getrouwd Australië’ starten rechtszaak tegen programmamakers: “We zijn getraumatiseerd”

In Vlaanderen konden we vorig jaar al kijken naar het zesde seizoen van ‘Married At First Sight Australia’, maar in het Verenigd Koninkrijk is de reeks nog maar net afgelopen. Bijna twee miljoen Britten waren getuige van de huwelijksperikelen en intriges van de Australische deelnemers. De reacties waren niet min waardoor de cast nu advocaten hebben geraadpleegd en een schadevergoeding van de makers eisen voor het negatieve portret dat van hen werd getoond. Mocht dit effectief tot een rechtszaak komen, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor omroepen en productiebedrijven over de hele wereld.

Een bron vertelt aan ‘The Sun’ dat de deelnemers nu een tweede lading kritiek over hen heen krijgen, nadat de reeks twee jaar geleden al in Australië werd uitgezonden. “En we houden ons hart vast voor een derde ronde van haatbetogingen, want de realityreeks wordt op dit moment in Amerika uitgezonden. Ik hou echt m’n hart vast wat dat teweeg zal brengen.”

Volledig scherm Trisha Stratford (rechts) was ook te zien als experte in 'Blind Getrouwd Nieuw-Zeeland', naast collega's Stephanie Dowse enTony Jones. © -

De deelnemers zijn van mening dat ze een goede zaak hebben tegen productiebedrijf ‘Endemol Shine Australia’ en de zender ‘The Nine Network’, waar de serie oorspronkelijk werd uitgezonden. Eerder had ook al relatiedeskundige en klinisch neuropsycholoog Trisha Stratford bekend gemaakt waarom ze is gestopt als deskundige in de reeks. “De productie luisterde niet naar mijn beoordelingen over de mentale gezondheid van de deelnemers. Als iemand een negatieve psychologische evaluatie krijgt tijdens de screening, weet je gewoon dat die kandidaat het niet goed zal doen tijdens het experiment. Uiteindelijk kon ik mijn professionele en persoonlijke normen niet in gevaar brengen, want er waren deelnemers waarvan ik vond dat ze niet hadden mogen deelnemen.”

