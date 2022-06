Deelnemer van 'America's Got Talent' bezorgt jury bijna hartaanval met waanzinnige act

Voorafgaand aan zijn auditie zei Testa dat hij zijn leven riskeert tijdens zijn voorstellingen. De man voert al langer halsbrekende toeren uit en haalde in februari van dit jaar nog het ‘Guinness Book of World Records’ door in amper 1 minuut en 5 seconden over 10 meter messen te lopen, iets wat niemand ooit sneller deed. Hij gaf al shows in Milaan in Italië en waagde zijn kans in ‘Romania’s Got Talent’, maar nu wilde hij graag de jury van ‘America’s Got Talent’ overtuigen met zijn bloedstollende manoeuvres.