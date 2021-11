Deelnemer moet 'Blind Getrouwd Australië' onmiddellijk verlaten na “schokkende en onacceptabele” uitspraken op sociale media

TV Fel bekriti­seer­de ‘Married At First Sight’-ster verdedigt zichzelf: “Ik probeerde tijdens de opnames zelfmoord te plegen”

In het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel een oud seizoen van ‘Married at First Sight Australia' uitgezonden, de Australische - en sensationelere - versie van ‘Blind Getrouwd' die ook bij ons al te zien was. Dat zorgt voor een hernieuwde interesse in de kandidaten. Vooral Ines Basic (30) valt daarbij op, voor haar weinig liefdevolle gedrag tegenover echtgenoot Bronson (36). Maar daar heeft ze goede redenen voor, legt ze nu uit in The Daily Mail.

