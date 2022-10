Deelnemen terwijl je moet vechten tegen kanker: dat verdient een staande ovatie in ‘De Allerslimste Mens’

TVStrijdend ten onder gaan. Dat deed Liesbeth Van Impe bij haar vierde deelname aan ‘De Allerslimste Mens’. Ze verloor in de finale, weliswaar na een zeer spannend slot, van Bart Cannaerts. Waarna Liesbeth Van Impe en Erik Van Looy bekend maakten dat de hoofdredacteur al een tijdje opnieuw vecht tegen kanker. Van Impe, die zeker is van een finaleplaats, eindigde strijdvaardig. “Ik kom terug. Ik kom in bloedvorm terug.” Het leverde haar een ovatie op.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er stond geen maat op nieuwkomer Astrid Stockman, dus mochten, of moesten beter, Liesbeth Van Impe en Bart Cannaerts het in de finale tegen elkaar uitvechten. Een zeer hoogstaande finale, waar bij zowat elke vraag alle antwoorden werden gevonden. Van Impe flaterde één keer lichtjes, toen ze niet alle Nederlandse politieke partijen kon opsommen en Bart daar handig van gebruik maakte. Toch werd het nog razend spannend toen Bart op zijn beurt niet wist dat Alexandre de voornaam was van de Franse schrijver Dumas en Liesbeth plots de sleutel in handen had om Bart naar huis te spelen. Ze moest enkel twee van de vijf bekendste, meest succesvolle musicals op Broadway geven. Wel binnen drie seconden. Dat lukte niet, zodat Bart naar zijn veertiende (!) deelname stoomt.

Na drie deelnames kreeg de hoofdredacteur overigens ook een paar moeilijke quizvragen voorgeschoteld. En kleurde ze zelf even de waarheid bij, toen ze het had ‘over een krant waar een journalist het dorpje Kus-Mijn-Kloten toevoegde bij Zwitserse skidorpen en hun sneeuwhoogten’. Waarna er, zo hoorden we, ‘lezersbrieven kwamen en de man werd ontslagen’. De feiten dateren van begin jaren negentig en wellicht was Van Impe (45) toen nog te jong. Het was immers De Standaard, van de groep waar Van Impe voor werkt, waar de betrokken journalist toen met een nieuw redactiesysteem moest werken dat voortdurend uitviel. Waardoor hij telkens opnieuw moest beginnen en moegetergd zijn ‘daad’ deed. Geen lezer die het had gezien, behalve een collega bij De Morgen die, wat sarcastisch verwijzend naar De Standaard-reclameslogan ‘Informatie op uw niveau’, verwees naar de uitschuiver. Met alle gevolgen van dien...

Ook nieuwkomer Astrid Stockman deed het voortreffelijk. Ze speelde een sterke ‘Puzzel’ en bouwde zo een voorsprong op. Dat bleek voldoende om in zowel foto- als filmpjesronde stand te houden.

De spanning zat dus alweer in de finale waar Cannaerts nu al voor de vierde keer op rij voor zijn overleving moest knokken. Eerst kikkerde hij er Thomas Huyghe uit, dan Peter Van de Veire, vervolgens Dalila Hermans en nu dus Liesbeth Van Impe. Want, wie er nog aan twijfelde, Bart is écht de beste, meest complete quizzer dit seizoen. Zonder verpinken somt hij de getallen 5318008 op die nodig zijn om op een rekenmachine het woord ‘Boobies’ te vormen.

Jeroen Van Koningsbrugge en Barbara Sarafian, het juryduo van dienst, begreep al snel dat er al voldoende te beleven viel, zodat ze zich gedeisd op de achtergrond hielden en zich beperkten tot korte en gesmaakte interventies.

De leukste quotes

Astrid Stockman (over de zangcapaciteiten van Erik): “Goed gedaan Radijsje.”

Astrid (over de concurrentie): “Ik heb het gevoel dat ik naast een genadeloos tweekoppig monster zit dat verse kandidaten opeet gelijk m&m’kes.”

Astrid (of Van Looy ook serieus zou kunnen zijn): “Erik Van Looy in ‘De Afspraak’. Ik zou kijken. Als ramptoerist.”

Barbara Sarafian (of ze kan zingen): “Ik ben een nachtegaal, maar dan eerder een nachtegaal die in een vliegtuigmotor is gevlogen.”

Barbara (of Erik Van Looy de Cola Light-hunk goed imiteert): “Nee nee, dat is eerder Coca Cola Zero.”

Barbara (over haar favoriete munteenheid): “De mojito. Daar zit toch munt in hé.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hilarische momenten

Astrid Stockman vertelt dat het met haar bekendheid al bij al goed meevalt na haar passage in ‘De Slimste Mens’, want hoe ze in Geel, tijdens een fietstocht, vooral als Lotte Kopecky werd herkend.

Barbara Sarafian tracht op min of meer serene wijze uit te leggen wat ze moest acteren in de reeks ‘Keizersvrouwen’. Ze slaagt daar hoegenaamd niet in. “Ik moest een tegenspeelster onder aan haar lichaam oraal bevredigen, beffen dus. Niemand die vroeg of ik niet te nerveus was. Het is een heel suggestieve scène geworden. Van heel ver.”

Na de fotoronde voor Astrid met bekende mensen zonder hemd, staat Van Looy ook zonder hemd voor de aankondiging van de filmpjesronde. Het zorgt voor enige hilariteit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kantelmomenten

Astrid Stockman haalt geen score in ‘3-6-9' en maakt pas bij de ‘Puzzel’ het verschil. Liesbeth Van Impe en Bart Cannaerts verliezen daar tijd, terwijl Astrid snel en goed puzzelt. Het levert haar meteen een forse voorsprong op.

Liesbeth krijgt een gemakkelijke fotoronde, Bart een heel moeilijke (de liedjes van Stromae). Astrid scoort slecht, maar blijft aan de leiding.

Bart krijgt een moeilijk filmpje over een videoclip van The Carters. Ook Liesbeth kijkt op tegen een moeilijk filmpje (Masked Singer met Giuliani), zodat Astrid gemakkelijk kan winnen met een clip over abortus in Amerika.

De finale tussen Liesbeth en Bart is spectaculair. Liefst achttien goede antwoorden op vier vragen. Het ziet er even benard uit voor Bart als hij niet op de voornaam van de Franse schrijver Dumas komt en Liesbeth drie seconden heeft om de populairste musicals van Hollywood te raden. Ze komt niet verder dan ‘Cats’. En verliest.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Astrid Stockman 373 sec.

2. Liesbeth van Impe 300 sec.

3. Bart Cannaerts 265 sec.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De stand

1. Bart Cannaerts 13 deelnames 7 overwinningen 6 finales gewonnen

2. Jonas Geirnaert 5 deelnames 2 overwinningen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Liesbeth Van Impe 4 deelnames 3 overwinningen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Jelle Cleymans 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Lotte Vanwezemael 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Gilles Van Bouwel 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Eva De Roo 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Astrid Stockman 1 deelname 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Geert Meyfroidt (50)

Deelname en winnaar 2021

4 deelnames, 1 overwinning

Intensiefste allesweter

LEES OOK