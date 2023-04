Deelname aan ‘The Masked Singer’ is het begin van een grote comeback voor Coely: “Veel meegemaakt, maar ik ben sterker dan ooit”

TVDe zucht van opluchting die ze slaakt is duidelijk: Coely Mbueno (29) is blij dat ‘The Masked Singer’ afgelopen is. “Eindelijk ga ik weer normale gesprekken kunnen voeren”, klinkt het al lachend. “Als ik met iemand babbelde, was het iedere keer: ‘Je hebt het wel druk zeker, met Raaf te zijn?’ En al die berichtjes! Ik vond het wel grappig, maar ik ben blij dat ik eindelijk kan zeggen: it was me!’”