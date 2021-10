Deelname aan Poolse versie ‘Love Island’ geen succes voor Aleksandra: “Geen nieuwe liefde gevonden”

TV Saartje Vanden­dries­sche probeert te overleven in het wild in gloednieuw Eén-programma

7 oktober Voor ‘Saar in het bos’ brengt Saartje Vandendriessche (46) drie weken door een bos in La Roche-en-Ardenne. Ze zoekt er samen met een ervaren ‘bushcrafter’ uit of je er ook daadwerkelijk kan overleven. “Ik wilde de levensvreugde en onoverwinnelijkheid die ik als kind ervaarde tijdens bosspelen in het bos terugvinden”, aldus Vandendriessche.