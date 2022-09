Deel van ‘Thuis’-cast dobbert aan het zwembad, de rest filmt nu al kerstscènes

TV RECENSIE. ‘Dahmer’: “Na twintig minuten wilden we vooral iets vrolijkers opzetten”

Als ‘American Horror Story’-koning Ryan Murphy z’n creatieve duivels loslaat op ‘Milwaukee Cannibal’ Jeffrey Dahmer, dan zetten wij onze out of office op. En u best ook. Want met tien afleveringen van iets minder dan een uur belooft deze sinistere vertelling van de man die 17 lustmoorden op z’n geweten heeft -en er niet vies van was delen van z’n slachtoffers op te peuzelen of bij te houden op sterk water- binnen als een misselijkmakende mokerslag. Maar of deze Netflix-reeks enkel uw duistere dorst voor true crime wil lessen, of ook echt iets zegt over de falende volwassenen die een monster lieten gedijen? Dat zoekt Evelien Delgouffe in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

23 september