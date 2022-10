Deel jij je Netflix-wachtwoord met anderen? Dan moet je vanaf volgend jaar meer betalen

Spaargids.be Lenen voor een auto of energeti­sche renovatie? Zo zijn de kredieten op afbetaling de afgelopen maanden geëvolu­eerd

Wat is de evolutie van de leningen op afbetaling sinds eind juni? Ben je met andere woorden nu meer of minder voordelig af dan net voor de zomer? Spaargids.be viste uit of autoleningen en leningen voor energetische renovatie goedkoper of duurder zijn geworden in vergelijking met iets meer dan drie maanden geleden.

18 oktober