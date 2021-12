De zenuwen nemen het over in ‘De Sterkste Handen’: deelnemer Magnus blokkeert tijdens opdracht

TV ‘The Witcher 2’: “Er is officieel leven na ‘Game of Thrones’”

Twee volle jaren zitten fans van ‘The Witcher’ nu al op hun honger voor een vervolg. Maar geef toe: een saga over een koelbloedige monsterjager die in een ondergesneeuwde sprookjeswereld op alles jaagt met een tandje of oogje te veel, is niet bepaald iets om op een snikhete zomerdag te kijken. Winter is not coming, het is gearriveerd en Geralt van Rivia is de hunk die Jon Snow naar de vergeetputten moet grommen. Of dit tweede seizoen alles (of meer) bezit om z’n succes te bevestigen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

17 december