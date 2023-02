"De winnares kan niet meer buiten komen": in Vietnam lijkt 'The Masked Singer' wel een zaak van staatsbelang

TVBij ons draait ‘ The Masked Singer ’ weer op volle toeren, in Vietnam wordt alles volop in gereedheid gebracht voor het nieuwe, tweede seizoen. Zender ‘Vie Channel’ belooft alle registers open te trekken, na het compleet overweldigende succes van de eerste editie. ‘The Masked Singer’ wist in sneltempo het medialandschap te veroveren, maar de winnares betaalt een hoge prijs voor de roem.

KIJK. Zo won zangeres Ngoc Mai het eerste seizoen van ‘The Masked Singer Vietnam’

U dacht dat ‘The Masked Singer’ in Vlaanderen een kijkcijferkanon was? De cijfers van VTM verbleken toch bij de resultaten die de Vietnamese zender ‘Vie Channel’ kan voorleggen. Zo maakten ze bekend dat alle afleveringen van het eerste seizoen in totaal al meer dan één miljard (!) keer bekeken werden. Let wel: het programma is zowel lokaal op tv en digitaal, in verscheidene (buur)landen, als wereldwijd via YouTube te volgen.

“Sublieme momenten hebben van ‘The Masked Singer’ een ​​emotionele en onvergetelijke ervaring gemaakt, die de diepste emoties opwekt bij elke muziekliefhebber. Het overtrof de vele andere concurrenten en werd de meest prominente tv-show van het jaar.” Het programma haalde wekelijks de toppositie van de kijkcijfers en was steevast ‘trending topic’ op de sociale media. Door het succes van ‘The Masked Singer’ bereikte het YouTube-kanaal van ‘Vie Channel’ zelfs als eerste Vietnamese account de kaap van 10 miljoen abonnees.

Er kwam een kledinglijn en merchandising op de markt en quasi alles raakte uitverkocht. Het programma won ondertussen ook de belangrijkste prijzen op de ‘Kite Awards’, de jaarlijkse Vietnamese mediaprijzen. En toen er een ‘All Star Concert’ werd georganiseerd met de figuren uit het eerste seizoen, vlogen alle 20.000 kaartjes in een mum van tijd de deur uit. Toeschouwers gingen massaal uit hun dak, alsof het Tomorrowland was.

Volledig scherm Toen er een ‘All Star Concert’ werd georganiseerd met de figuren uit het eerste seizoen, vlogen alle 20.000 kaartjes in een mum van tijd de deur uit. © Vie Channel

Bekijk hier de beelden van het spectaculaire concert:

Superster

In de Vietnamese editie strijden 15 deelnemers om de trofee - ‘Het Gouden Masker’ - en een geldprijs van 400 miljoen Vietnamese dong (zo’n 15.850 euro). Na een finale die meer dan drie uur duurde kwam Ngoc Mai als grote winnares uit de bus. Zij was vocaal docente van enkele beroemde artiesten in de Vietnamese muziekindustrie, maar nog relatief onbekend bij het grote publiek. Maar nadat ze won, werd Ngoc Mai plots tot superster gebombardeerd en overspoeld door media-aandacht.

Net zoals andere beroemdheden werd de zangeres niet alleen opgehemeld, maar ook genadeloos afgekraakt. Er verschenen steeds negatievere berichten in de pers. Zo zou Mai zich “neerbuigend” en “arrogant” gedragen sinds haar overwinning. De winnares werd ook verweten “wraakzuchtig” en “haatdragend” te zijn, nadat ze in een interview uithaalde naar iemand in de muzieksector die haar ooit beschimpt zou hebben. “Ngoc Mai is een vijandige vrouw en wil haar macht in de media gebruiken om af te rekenen met diegenen die haar ooit hebben bespot”, schreef de veelgelezen showbizzsite ‘Saostar’ in een scherp artikel.

Volledig scherm Ngoc Mai was de winnares van het eerste seizoen en zat in het masker van 'O Sen'. © Vie Channel

Er ontstond ook ophef toen er plots oude huwelijksfoto’s uit 2014 opdoken. “Ze heeft de bruiloft verzwegen!”, klonk het verontwaardig in de pers. Daarnaast kwam de zangeres in een plagiaatschandaal terecht en toen ze nieuwe muziek lanceerde waren de reacties van recensenten en fans vernietigend. “Ooit geliefd om haar stem en charmante persoonlijkheid, nu voortdurend verwikkeld in controverse”, merkte de Vietnamese krant ‘Thanh Niên’ deze week nog op. “Nog geen drie maanden na haar kroning is Ngoc Mai professioneel en privé in een puinhoop verzeild geraakt.”

Strenge regels

Ngoc Mai krijgt het dus hard te verduren sinds haar overwinning. Laat het een les zijn voor de 15 nieuwe figuren van het tweede seizoen, want dat belooft nóg grootser en spectaculairder te worden. Zo werden alle regels herzien en verder aangescherpt: voortaan mogen nog minder crewleden weten wie er onder de pakken zit en worden alle deelnemers bedekt met dekens als ze de studio betreden of verlaten. Het is voor de figuren verboden om te praten, zichzelf te verplaatsen, loges te delen, aan tafel te zitten en zelfs om handen te schudden met anderen. ‘Miss M23', de eerste figuur van het nieuwe seizoen die werd voorgesteld, is alvast gewaarschuwd...

Volledig scherm Miss M83 is het eerste figuur uit het nieuwe seizoen van 'The Masked Singer Vietnam'. © Vie Channel