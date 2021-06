De winnaars van ‘Popquiz’ zijn gekend: dit duo mag een jaar lang gratis naar concerten én festivals

Een zomer vol (tv-)dra­ma: onze favoriete soaps om te streamen

17:13 Met de jaarlijkse zomerstop van ‘Thuis’ (11/6) en ‘Familie’ (25/6) in aantocht dreigt het zwarte gat voor soapliefhebbers. We steken hen alvast een hart onder de riem door onze Kijkgids aan te vullen met onze selectie van de beste soapachtige series. Op het menu: het nieuwe negende seizoen van ‘D5R’ (Streamz), de reboot van ‘Dynasty’ (Netflix), de schone schijn van ‘Desperate Housewives’ (Disney+) of de hilarische telenovela ‘Jane the Virgin’(Netflix): aan roddels, bedrog en emoties alvast geen gebrek.