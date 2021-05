De winnaars van ‘Huis Gemaakt’ zijn bekend: “Dit geeft ons zó’n voorsprong in het leven”

tvAntje (25) en Ruben (25) hebben hebben ‘Huis Gemaakt’ gewonnen. De twintigers uit Destelbergen konden met hun verbouwde pand in Lokeren juryleden, makelaars en kijkers het meest overtuigen en krijgen dus hun zelf verbouwde huis cadeau. Ze wonnen daarmee van de twee andere overblijvende koppels in de finale: Harry & Jerina en Amber & Kenny. Een vliegende start in het het leven, beseffen ze. Al zouden ze geen tweede keer deelnemen. “De druk van het programma weegt enorm.”

Ze hebben er verdomd hard voor gewerkt. Dat is het minste wat je kan zeggen. Antje en Ruben golden zonder twijfel als de meest perfectionistische van de drie overgebleven koppels. De lat voor zichzelf zo hoog leggen, flirten met deadlines en - niet onbelangrijk in een wedstrijd - aan de slag gaan met het advies van de jury, loont dus. De opluchting bij de twee is enorm.

“Het werd even stil toen we onze naam hoorden”, zeggen ze na de wedstrijd. “Het was als in een film waar alles en iedereen even op pauze wordt gezet. Het klinkt misschien cliché, maar we dachten echt niet dat we gingen winnen. We dachten dat Laakdal het meest kans maakte.”

Volledig scherm Ruben & Antje © VTM

Nog renoveren

Antje en Ruben haalden het in de finale van Kenny (24) en Amber (21) die een huis in Laakdal verbouwden en Harry en Jerina met Kortrijk als uitvalsbasis. De juryleden, de makelaars en het publiek maakten hun keuze op basis van drie criteria: creativiteit, afwerking en eigenheid. “Dat we allround scoorden op die drie aspecten, maakte dat we wonnen”, zegt Ruben. “Maar alles lag heel erg dicht bij elkaar. Vooraf vreesden we vooral het oordeel van de 25 makelaars en de 50 kijkers die hun stem mochten uitbrengen omdat we totaal geen zicht hadden op hun mening. Antje en ik zijn controlefreaks, de gedachte dat we dit niet in de hand hadden bezorgde ons slapeloze nachten. De weken tussen de laatste werkdag en de finale hebben we érg slecht geslapen.”

Het koppel verhuist nu zo snel mogelijk van hun huurappartement in Destelbergen naar hun huis in Lokeren. Dat ze een vliegende start nemen, beseffen de twee maar al te goed. “Het geeft ons zó’n voorsprong in het leven, dat is nog steeds moeilijk vatbaar”, klinkt het. “Maar zelfs na de verhuis weten we nog wat gedaan hoor. We willen de schuur in de tuin nog onder handen nemen, de berging, de kelder... We weten nog wat gedaan.”

Kinderen

Of ze het nog een keer zouden doen? “Verbouwen wel, maar niet in een tv-programma”, lacht het duo. “De druk van de deadlines, altijd willen winnen en het ritme van de verbouwing niet zelf kunnen bepalen weegt enorm.” Maar de rush van zeven maanden leverde hen wel een gratis huis op. En daar blijven ze nog wel even. “Voor het leven weten we niet, maar we blijven alleszins tot de slaapkamers op zijn”, knipogen ze. “Dat zijn er nu twee, maar die gaan we uitbreiden naar drie. We willen zeker kinderen, maar de komende jaren zitten we dus nog wel even safe (lachje).”

Volledig scherm De finalisten van Huis Gemaakt: Antje & Ruben, Harry & Jerina en Amber & Kenny © VTM

