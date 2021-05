De winnaar van ‘The Voice’ is bekend: herbekijk hier alle optredens uit de finale

TV ‘Friends’-fans zijn niet blij met James Corden: “Waarom presenteer­de híj de reünie in hemelsnaam?”

8:53 ‘Friends’-fans zijn erg blij dat er eindelijk een reünie op tv is, maar volgens hen schuift er één persoon te veel aan in ‘The One Where They Get Back Together’. Vele kijkers snappen niet waarom de Britse talkshowpresentator James Corden (42) is uitgekozen om het programma in goede banen te leiden. “Hadden ze écht geen Amerikaanse, of op z'n minst serieuze presentator kunnen vinden?”