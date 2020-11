De Wibra-onderbroeken van James Cooke en de geheime kinderen van papa Rousseau: dit was aflevering 23 van ‘De Slimste Mens’

TVAflevering 23 van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ en het dipje waarin quiz de voorbije avonden was in gesukkeld, is helemaal weg. Met dank aan nieuwkomer Catherine Van Eylen, die meteen haar visitekaartje voor kandidaat-winnares heeft afgegeven. En met dank aan het juryduo Cooke-Brusselmans, die het geheel echt wel tot een behoorlijk niveau optilde. Spelers Van Eylen en Rousseau wikten en wogen concurrent Noémie Wolfs. Die werd uiteindelijk te licht bevonden.

We hebben hem écht gemist, Herman Brusselmans. Al lang niet meer zo overdonderend prominent aanwezig zoals dat jaren geleden het geval was, maar nog altijd gevat, ad rem en to the point. In combinatie met de olijke, vrolijke James Cooke, die zichzelf magistraal relativeert en alsmaar beter wordt, een grote surplus in deze moeilijke ‘Slimste Mens’-tijden zonder publiek in de studio.

Wie overigens twijfelde of de inbreng van de kandidaten niet belangrijk is voor een geslaagde tv-quiz, weet nu beter. Met alle respect voor gasten als Peter de Graef, Chibi Ichigo of Dvtch Norris, betere kandidaten als Delphine Lecompte, Conner Rousseau of Catherine Van Eylen maken écht het verschil. Er werd top gespeeld. Van Eylen leek al snel het laken naar zich toe te trekken, maar verloor veel tijd in de fotoronde. Door dan keihard toe te slaan in de filmpjesronde, waar ze o.a. moeiteloos het juiste jaar van de Lockerbie-tragedie gaf, maakte ze het verschil en dwong ze meteen veel respect af bij Noémie Wolfs. Noémie opende nadien sterk in haar finale tegen Rousseau, maar liet dan alle kansen op mogelijk gewin schieten. Het zou best wel eens kunnen dat Erik Van Looy met Van Eylen en Rousseau weer een sterk quizduo bij elkaar heeft. Wee de nieuwkomers!

De leukste quotes

Catherine Van Eylen (over het feit dat haar man, Wouter Vandenhaute, voorzitter is van Anderlecht): “Dat is een aanslag op het privéleven.” Waarop Van Looy: “Hij is een beetje Balthazar Boma.”

Brusselmans (over James): “Ik heb op de boot naast James in bed gelegen. Spijtig dat er toen nog geen plexiglas was.” Waarop James: “We hebben daarna het bed moeten verschonen.”

Brusselmans (op zijn best): “Noémie staat in mijn top tien van beste zangeressen van Hooverphonic.”

Hilarische momenten

James laat zich helemaal gaan als hij vertelt hoe hij als kind onderbroeken ‘van bij de Wibra’ moest dragen. En de jongens dan tijdens het omkleden voor de turnles ontdekten wie allemaal zo’n Wibra-geval droeg. “We wuifden dan wat onhandig naar elkaar.”

James op zijn best als hij meteen gelooft dat ene Sven Lidl de oprichter was van warenhuisketen Lidl. James geloofde Erik en Herman. Wij niet. Het waren Dieter Schwarz en Ludwig Lidl die samen de discountformule bedachten.

Als VRT-sportanker moet Van Eylen enige afstand behouden. Toch laat ze zich vangen door over haar ‘nieuwe heup’ te praten die ze kreeg na een fietsongeval vorige zomer. Wat later klapt ze uit de biecht over haar eerste ontmoeting met Wouter Vandenhaute. “Dat was bij een sollicitatiegesprek. Ik vond het een heel rare man. Hij liep rond op Adidassloefen.”

James Cooke en Conner Rousseau ontdekten dat hun vaders echt wel ‘playboys’ waren en her en der voor kinderen hebben gezorgd. “Zie je ze al samen lopen. Joe Rousseau en Donald Cooke.” Van gekke voornamen gesproken...

Kantelmomenten

Geen openingsoffensief van Noémie dit keer, wel een aardige openingsronde. Noémie blijft ook steken bij de ‘Open Deur’-vraag over Sandra Kim. Gesteld door Hooverphonic. Bij de ‘Puzzel’ verliest Conner veel tijd. Cathérine is razendsnel en neemt voorsprong.

In de fotoronde struikelt Catherine over ‘leestekens in het wild’. Te begrijpen. Conner en Noémie hebben gemakkelijke thema’s. In de stand is er weinig tijdsverschil tussen de drie.

In de filmpjesronde overklast Van Eylen de concurrenten. Ze speelt vlekkeloos bij haar eigen filmpje en haalt twee keer extra tijd op. Zo win je altijd.

In de finale start Noémie heel sterk, maar Conner geeft een tik met vijf goede antwoorden over Jan Mulder. Bij een 51-133 stand kan de zangeres niet meer terugkeren. Ze verliest kansloos.

De eindscore (voor het finalespel)

Catherine Van Eylen 457 sec.

Conner Rousseau 418 sec.

Noémie Wolfs 256 sec.

De stand

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Conner Rousseau 5 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Catherine Van Eylen 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Comédienne Serine Ayari