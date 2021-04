De Wever bekampt rivaal Bouchez in ‘De Container Cup’: "Dit duel is persoonlijk"

TVHet is eens wat anders dan een strijd in het parlement of het stemhokje. Na hun turbulente geschiedenis vechten politieke rivalen Bart De Wever en Georges-Louis Bouchez vanavond om de sportieve eer in 'De container Cup'. "Ik wilde me vooral amuseren", zegt de MR-voorzitter. Maar voor de grote baas van N-VA is het meer dan een 'wedstrijdje'. "Veertig dagen lang heb ik elke dag een uurtje getraind."