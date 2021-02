De week van Big Brother: Michel en Jerrel ruziën erop los

TV Knikkeren is weer helemaal in: TV-hit ‘Marble Mania’ komt nu ook naar Vlaanderen

11 februari De Nederlandse tv-hit ‘Marble Mania’, een nieuwe show van televisieproducer John De Mol, komt naar Vlaanderen, in een geheel eigen versie. Dat liet tv-zender VTM weten, die de show zal uitzenden. In de race proberen bekende Vlamingen zo veel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel.