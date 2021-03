De week van ‘Big Brother’: Michel als laatste huismeester en een heel onverwachte exit

TV RECENSIE. ‘De Wonderja­ren’: “Houterige filmpjes en geforceer­de moppen”

25 maart Onze tv-recensenten laten hun kritische blik vallen op elk nieuw programma. Meteen na uitzending lees je hier hun mening. Vandaag bekijkt Bram De Brabander ‘De Wonderjaren’, een entertainmentprogramma met Dieter Coppens (43) en Siska Schoeters (38) over opvoeding in de breedste zin van het woord. De eerste aflevering bevatte een sterke getuigenis over een tienermeisje met anorexia nervosa, maar de andere items konden onze recensent minder overtuigen. “‘De Wonderjaren’ toonde ook aan dat het samenzetten van twee charismatische tv-figuren geen garantie is voor chemie op het scherm.”