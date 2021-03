De week van ‘Big Brother’: Matt kiest voor het geld en Julie krijgt een zwarte stem

TV Roy en Thomas maken in ‘LEGO Masters’ geen geheim van hun relatie: “We willen tonen dat élke liefde gezien mag worden”

20 maart Al vierenhalf jaar delen Roy Franssen (33) en Thomas Goelen (29) lief en leed. In het tweede seizoen van ‘LEGO Masters’ strijden ze voor de overwinning, maar ook voor meer tolerantie. “Veel jongens worstelen nog met hun geaardheid en durven er niet mee naar buiten te komen. We hopen dat we aan hen kunnen tonen dat het oké is om jezelf te zijn.”