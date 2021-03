De week van ‘Big Brother’: Julie als controversiële huismeester en een verdrietige Zoey

De nieuwe week van het experiment begon met ergernissen rond de Belgische dj Zoey Hasselbank (29). Zowel Michel (36) als Nick (31) vonden het de voorbije week erg moeilijk om met haar een klik te krijgen. Leek het aanvankelijk nog bij onderhuidse problemen te blijven, botste het even later wel tussen Hasselbank en collega-dj Nick.

De inzet? Een heftige discussie over racisme en discriminatie. Volgens Nick kreeg hij zelf al te maken met racisme tijdens een dj-tournee. “Ik mocht niet op een bus stappen omdat ik blank was.” Zoey en Naomi (31) vertelden hem echter dat hij zoiets niet mocht zeggen: “Dat is geen racisme, dat heet anders: discriminatie”, aldus Naomi. Zoey maakte zich dan ook kwaad. “Dat bestaat niet. Jij hoeft als witte persoon geen schrik te hebben dat ze je ergens niet zullen aannemen omdat ze denken dat je een buitenlander bent.” Ook wanneer Nick zei dat kleur voor hem persoonlijk niets uitmaakt, kreeg hij het deksel op de neus.

Een nieuwe huismeester

Dankzij een spelletje kreeg de bende met de Belgische Julie (34) de voorbije week ook een nieuwe chef. Julie kon bijgevolg deze week niet geëlimineerd worden. Daarnaast mocht ze drie eigen huisregels bepalen en het budget voor de boodschappen beheren.

Desalniettemin had de kersverse huismeester haar titel wel op een bijzondere manier verkregen. Wanneer ‘s avonds zowel Michel (36), Liese (28), Jill (22) en Julie nog in de running waren bij het eierhelmenspel - ja, dat bestaat - voor de titel, besliste Michel om een psychologisch spel te spelen met Jill. Zij werd om de tien minuten gewekt door de voormalige militair. Na een tijdje had de Nederlandse studente daar schoon genoeg van en beslist ze om de strijd te staken... op voorwaarde dat Michel hetzelfde deed en de titel aan Julie liet.

Hij stemde in, maar er bleef een ieniemienie probleem over: ook Liese was nog steeds in de running. Wanneer Michel haar vertelde van die deal, zette een slaapdronken Liese haar helm af. Julie won op die manier de opdracht. Even later bleek dan ook dat Liese daar toch niet echt tevreden mee was. Wat dan weer voor wrevel zorgde met Julie...

De macht van de kijker

Anyway, daarna ging het weer over het (quasi enige) gespreksonderwerp: de nominaties. De voorbije week konden de kandidaten van ‘Big Brother’ voor een keertje niet zelf beslissen wie er genomineerd was. De macht lag immers in handen van de fans. Zij mochten drie mensen voor het blok zetten en kozen voor Michel, Zoey en Jill.

De exit van Zoey

Donderdagavond was het dan tijd om afscheid te nemen van een van de drie genomineerden. De Vlaamse en Nederlandse kijkers beslisten om Zoey haar boeltje te laten pakken. “Ik neem jullie mee in mijn hart en hou zoveel van jullie”, klonk het tussen haar tranen door.

Big Brother, elke werkdag om 22.30 uur op Play 4. Via goplay.be zullen de afleveringen wel steeds om 21u30 beschikbaar zijn. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

