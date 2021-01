De week van Big Brother: een nieuwe huismeester, de terugkeer van Jill en een ontluikende romance?

Deze week kreeg het huis met thuisverpleegster Liese (28) een nieuwe huismeester. Een gevolg van de keuze die Jowi (25) maakte tijdens een spelletje. Uit de kandidaten die op dat moment nog aanwezig waren, moest hij de twee grootste tegenpolen kiezen. Voor Jowi waren dat Nathalie (23) en Liese.

(lees hieronder verder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zij moesten vervolgens onder hun tweetjes beslissen wie de nieuwe huismeester wordt. Uiteindelijk won Liese het pleit, al heeft ze Nathalie wel moeten beloven om niet op haar te stemmen. Zolang Liese de rol van huismeester vervult kan ze niet geëlimineerd kan worden, mag ze drie eigen huisregels bepalen en het budget voor de boodschappen beheren. Al was Liese vooral blij dat ze - na twee eerdere nominaties - zich een weekje eens geen zorgen hoefde te maken over een eventuele exit.

L’amour toujours?

Daarnaast was er deze week ook tijd voor romantiek. Zo hebben bewoners Zoey (29) en Michel (36) wel héél erg veel interesse in elkaar...

(lees hieronder verder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De orgasmes van Zoey



Al hebben we de voorbije zeven dagen ook iets bijgeleerd over seksualiteit. En dat allemaal dankzij Liese (28) en - jawel - Zoey!



(lees hieronder verder)



Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Toch zijn Liese en Zoey lang niet de enigen die deze week hun seksleven met elkaar bespreken. Zo komen we ‘s nachts te weten wat de bedgeheimen zijn van Michel, Naomi, Nick en - hoe kan het ook anders - Zoey en Liese. Zo leerden we onder andere dat Michel nooit klaarkomt bij een one night stand. OKÉ DAN.

(lees hieronder verder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De terugkeer van Jill

Voor wie het vergeten was: vorige week liep het in de nacht van donderdag op vrijdag mis met de Nederlandse studente Jill (22). Ze voelde zich erg ziek en werd uiteindelijk zelfs met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na een uitgebreide controle bleek Jill gelukkig in orde te zijn. Een terugkeer naar het ‘Big Brother’-huis zat er echter niet onmiddellijk in vanwege de coronamaatregelen. Jill moest opnieuw enkele dagen in hotelquarantaine. Na een negatieve test mocht ze afgelopen week opnieuw het huis in.

Met veel toeters en bellen - en dat mag je redelijk letterlijk nemen - keerde ze terug naar het ‘Big Brother’-huis. Tot grote vreugde van de overige kandidaten, en van Jill uiteraard.

(lees hieronder verder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De exit



Vervolgens was het tijd voor de nominaties. Zowel Els (57) als Patrick (59) konden donderdag geëlimineerd worden tijdens de vierde live-show. Laatstgenoemde had z’n nominatie finaal te danken aan Liese. Zij besliste als huismeester om haar vriendin Julie (34) te redden. Uiteindelijk bleek die zet niet nadelig voor Patrick, want het was Els - die al voor de tweede keer genomineerd was - die het strijdtoneel moest verlaten.

(lees hieronder verder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Big Brother, elke werkdag om 21.35 uur op VIER. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Vanaf morgen verschuift Big Brother naar 22.30 uur. Via goplay.be zullen de afleveringen wel steeds om 21u30 beschikbaar zijn.

LEES OOK